Минэкономразвития создало департамент реализации региональных инвестпрограмм

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Новый департамент реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов создан при Минэкономразвития России. Как сообщается в пресс-релизе МЭР, его возглавит Вадим Павлов, ранее работавший в должности первого заместителя главы "МРСК Северо-Запада".
Отмечается, что в сферу деятельности нового департамента будут входить вопросы формирования и реализации государственной политики в сфере социально-экономического развития регионов, мониторинг и анализ эффективности развития, координация федеральных целевых программ.
Одновременно с этим, приказом министра экономического развития РФ из структуры ведомства исключены три департамента: департамент реализации региональных инвестиционных программ, департамент координации социально-экономического развития регионов, а также департамент развития межрегионального и приграничного сотрудничества.
Функции упраздненного департамента развития межрегионального и приграничного сотрудничества будет распределен между департаментом развития и регулирования внешнеэкономической деятельности и департаментом регионального развития МЭР.
Вадим Павлов с 1999 по 2003 год занимал различные должности в Министерстве топлива, энергетики и природных ресурсов Ростовской области. До 2005 года был начальником отдела энергетики министерства промышленности, энергетики и природных ресурсов Ростовской области. В 2006 году Павлов стал руководителем региональной службы по тарифам Ростовской области, в 2010 году был гендиректором "Донэнерго".
С 2011 года Вадим Павлов работал в различных структурах компании "Россети", в частности, с апреля 2016 года по июнь 2017 года занимал должность первого заместителя генерального директора "МРСК Северо-Запада".