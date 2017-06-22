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Комитет Госдумы поддержал продление проекта по маркировке шуб до 2019 года

Экономика и бизнес
22 июня, 15:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Соглашение предусматривает запрет на оборот изделий из натурального меха без маркировки товаров контрольными знаками на территориях стран - участниц ЕврАзЭС

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал нижней палате парламента ратифицировать протокол о продлении срока действия соглашения по маркировке изделий из меха.

Соглашение страны - участницы ЕврАзЭС подписали 8 сентября 2015 года, оно подразумевало реализацию соответствующего пилотного проекта в 2015-2016 годах. В соответствии с соглашением оборот изделий из натурального меха без маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками на территориях стран - участниц пилотного проекта - Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России запрещен.

Государства - члены Евразийского экономического союза согласились продлить срок действия соглашения с 1 января 2017 года по 31 декабря 2018 года, подписав соответствующий протокол.

Основная цель реализации соглашения - противодействие поступлению в легальный оборот на территории стран - участниц пилотного проекта фальсифицированной, контрафактной и недоброкачественной продукции, а также повышение эффективности государственного контроля над обращением отдельных групп товаров указывается в пояснительной записке к документу.

Для повышения эффективности государственного надзора за обращением товаров из меха предусмотрено создание участниками ЕврАзЭС единой информационной базы данных, в которую будет внесено описание маркировки товаров.

В документе устанавливается порядок маркировки, параметры наносимых на изделия меток, а также правила по ведению государственной информационной системе маркировки товаров. Под действие пилотного проекта попадают шубы и другие изделия из норки, нутрии, песца, овчины и прочих аналогичных материалов.

О проекте

Весной 2016 года в России стартовал проект по электронной маркировке (RFID-метки) меховых изделий, а 12 августа маркировка стала обязательной на территории ЕврАзЭС. То есть в странах ЕврАзЭС запрещено приобретение, хранение, использование, транспортировка и продажа немаркированных предметов одежды, принадлежностей к одежде и изделий из натурального меха. В настоящее время в России действуют два проекта по маркировке продукции: меховые изделия и лекарства.

Как сообщал ранее исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов, проект по маркировке шуб позволил вывести в легальный оборот продукции на сумму 55 млрд рублей в 2016 году.

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