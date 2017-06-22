Предпринимательские сообщества предложили избавить малый бизнес от проверок на полгода

МОСКВА, 22 июня. /Корр. ТАСС Юлия Ермилова/. Предпринимательские организации РФ предложили ввести полугодовой мораторий на проверки малого и среднего бизнеса, а также создать "чек-листы" для контролеров с полным списком правил по ревизии. Предложения были озвучены на первом заседании внутрипартийной Платформы партии "Единая Россия", передает корреспондент ТАСС с места событий.

Запущенной правительством реформы контрольно-надзорной деятельности и "надзорных каникул" для МСБ на три года, по мнению экспертов, недостаточно. По данным Открытого правительства, к отечественным предпринимателям со стороны 197 проверяющих органов применяется около 2 млн различных обязательств и требований по части организации и ведения бизнеса, многие из которых уже давно устарели.

Полугодовой мораторий на проверки для бизнеса

По мнению вице-президента Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП) Елены Дыбовой, чтобы бизнес смог "дышать" и продуктивно развиваться, необходимо ввести мораторий на определенный период времени на плановые и внеплановые проверки для МСБ.

"Если не пойти кардинальными методами, то мы ничего не добьемся. Вот Казахстан на 6 месяцев избавил бизнес от проверок контролирующих органов, и мир, простите, "не рухнул". Нам стоит сделать так же, чтобы проверить осознанность предпринимателей и эффективность работы контрольно-надзорных предприятий", - уточнила Дыбова.

По ее словам, сейчас "можно умереть", если смотреть все существующие акты и выполнять обозначенные в них требования - сил и времени у предпринимателей просто не хватит. "В первом квартале 2017 года мы опросили бизнесменов на тему проверок, из них 80% не видят улучшений и отмечают увеличение количества ревизий. Кроме того, они отмечают двойной рост числа различных отчетностей за 2016 год", - пояснила она.

Чек-листы

Первый вице-президент "Опора России" Владислав Корочкин считает, что необходимо разработать чек-лист по каждой сфере бизнеса, содержащий свод правил, типы проверок и требований, которые может запросить контролер.

"Разработка чек-листов позволит предпринимателям понять, что может проверить контролирующий орган, а что не может", - пояснил Корочкин.

Он добавил, что сегодня бизнесмены путаются "в ворохе" требований и нормативных актов, многие из которых уже не имеют юридического обоснования, а некоторые вообще уже "утратили силу постановления правительства РФ".

"Как пример, на сайте Россельхознадзора мы обнаружили уже устаревшие акты, утратившие силу. А контролеры по ним до сих пор проверяют работу у бизнеса - в этом кроется большая опасность", - сказал Корочкин.

Помочь могут только действенные меры

Сопредседатель внутрипартийной Платформы партии "Единая Россия" по поддержке предпринимательской инициативы Марина Блудян отметила, что в рамках снижения нагрузки на бизнес со стороны проверяющих органов помочь могут только реально работающие инструменты.

"Невозможно за один или два года решить вопросы. Но нужны действенные меры, которые принесут бизнесу быстрый и действенный результат", - подчеркнула Блудян.