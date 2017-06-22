Сечин считает, что судебное разбирательство с АФК "Система" улучшает инвестклимат в РФ

СОЧИ, 22 июня. /ТАСС/. Глава "Роснефти" Игорь Сечин считает, что судебное разбирательство с АФК "Система" о взыскании 170,6 млрд рублей убытков, причиненных "Башнефти", по мнению компании, во время реорганизации, улучшает инвестиционный климат в РФ. Об этом он сообщил журналистам.

"Повышает (инвестклимат - прим. ТАСС), потому что делает более транспарентным и ответственным поведение менеджмента и акционеров", - сказал он.