Комитет Госдумы поддержал введение дополнительных правил для букмекерских контор

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, направленный на предотвращение организации незаконных азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, в том числе под видом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
Документом устанавливается закрытый перечень событий, на исход которых организаторами азартных игр в букмекерских конторах, тотализаторах и пунктах приема ставок могут заключаться пари. Это спортивные соревнования и мероприятия, конные скачки и собачьи бега, международные и всероссийские государственные лотереи, зрелищно-развлекательные мероприятия, транслируемые телеканалами, итоги голосования, результаты выборов, референдума в период избирательных кампаний, а также результатов выборов и референдумов, проводимых за рубежом.
Кроме того, организаторам азартных игр в букмекерской конторе запретят самостоятельно определять событие, от которого зависит исход пари, за исключением случаев, установленных федеральными законами.
Принятие законопроекта позволит повысить уровень правового регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр и усилить защиту прав и законных интересов их участников, отмечается в пояснительной записке к документу.