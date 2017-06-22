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Комитет Госдумы поддержал введение дополнительных правил для букмекерских контор

Экономика и бизнес
22 июня, 16:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Документом устанавливается закрытый перечень событий, на исход которых организаторами азартных игр в букмекерских конторах, тотализаторах и пунктах приема ставок могут заключаться пари

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, направленный на предотвращение организации незаконных азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, в том числе под видом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Документом устанавливается закрытый перечень событий, на исход которых организаторами азартных игр в букмекерских конторах, тотализаторах и пунктах приема ставок могут заключаться пари. Это спортивные соревнования и мероприятия, конные скачки и собачьи бега, международные и всероссийские государственные лотереи, зрелищно-развлекательные мероприятия, транслируемые телеканалами, итоги голосования, результаты выборов, референдума в период избирательных кампаний, а также результатов выборов и референдумов, проводимых за рубежом.

Кроме того, организаторам азартных игр в букмекерской конторе запретят самостоятельно определять событие, от которого зависит исход пари, за исключением случаев, установленных федеральными законами.

Принятие законопроекта позволит повысить уровень правового регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр и усилить защиту прав и законных интересов их участников, отмечается в пояснительной записке к документу.

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