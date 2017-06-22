Джордж Клуни продал свою компанию по производству текилы за миллиард долларов

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Американский актер Джордж Клуни объявил о продаже своей компании по производству текилы Casamigos британскому изготовителю алкогольных напитков Diageo за один миллиард долларов. Об этом сообщила телекомпания CNBC.

По условиям договора, первый транш предприятие с Туманного Альбиона перечислит Клуни и его партнерам в этом году - он составит $700 млн. Выплата оставшихся 300 миллионов будет зависеть от показателей продаж приобретенного бренда в течение последующих 10 лет.

"Если бы вы спросили нас четыре года назад, будет ли наша компания стоить миллиард, то не думаю, что мы бы ответили утвердительно, - рассказал 56-летний Клуни в интервью телеканалу. - Однако мы никуда не уходим. Мы по-прежнему в значительной степени будем частью Casamigos".

Компания Casamigos, название которой можно перевести с испанского как "дом друзей", была основана в 2013 году Джорджем Клуни и предпринимателями Рэнди Гербером и Майком Мелдманом. Изначально это была частная коллекция текилы, предназначенная исключительно для друзей и знакомых. Однако любимое хобби превратилось в настоящий бизнес, когда от них потребовали получить лицензию на производство напитка.

В свою очередь журнал Forbes отмечает со ссылкой на свои источники, что Клуни, Гербер и Мелдман имеют в Casamigos равные доли. Это означает, что актер получит примерно $233 млн без учета вычитаемых налогов с последующей возможностью получить еще 100 млн в течение 10 лет.

На данный момент продажа Casamigos является самой дорогой сделкой с участием кого-либо из звезд Голливуда или шоу-бизнеса. До этого рекордсменом был рэпер 50 Cent, заработавший $100 млн, когда корпорация Coca-Cola приобрела у него акции производителя витаминизированных напитков Energy Brands.

Diageo - британская компания, считающаяся одним из крупнейших мировых производителей алкогольных напитков премиум-класса. За 2016 год ее доход составил около $20 млрд.