Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 60.15
€ 67.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Джордж Клуни продал свою компанию по производству текилы за миллиард долларов

Экономика и бизнес
22 июня, 16:37 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 22, июня. /ТАСС

Продажа Casamigos является самой дорогой сделкой с участием кого-либо из звезд Голливуда или шоу-бизнеса

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Американский актер Джордж Клуни объявил о продаже своей компании по производству текилы Casamigos британскому изготовителю алкогольных напитков Diageo за один миллиард долларов. Об этом сообщила телекомпания CNBC.

По условиям договора, первый транш предприятие с Туманного Альбиона перечислит Клуни и его партнерам в этом году - он составит $700 млн. Выплата оставшихся 300 миллионов будет зависеть от показателей продаж приобретенного бренда в течение последующих 10 лет.

"Если бы вы спросили нас четыре года назад, будет ли наша компания стоить миллиард, то не думаю, что мы бы ответили утвердительно, - рассказал 56-летний Клуни в интервью телеканалу. - Однако мы никуда не уходим. Мы по-прежнему в значительной степени будем частью Casamigos".

Компания Casamigos, название которой можно перевести с испанского как "дом друзей", была основана в 2013 году Джорджем Клуни и предпринимателями Рэнди Гербером и Майком Мелдманом. Изначально это была частная коллекция текилы, предназначенная исключительно для друзей и знакомых. Однако любимое хобби превратилось в настоящий бизнес, когда от них потребовали получить лицензию на производство напитка.

В свою очередь журнал Forbes отмечает со ссылкой на свои источники, что Клуни, Гербер и Мелдман имеют в Casamigos равные доли. Это означает, что актер получит примерно $233 млн без учета вычитаемых налогов с последующей возможностью получить еще 100 млн в течение 10 лет.

На данный момент продажа Casamigos является самой дорогой сделкой с участием кого-либо из звезд Голливуда или шоу-бизнеса. До этого рекордсменом был рэпер 50 Cent, заработавший $100 млн, когда корпорация Coca-Cola приобрела у него акции производителя витаминизированных напитков Energy Brands.

Diageo - британская компания, считающаяся одним из крупнейших мировых производителей алкогольных напитков премиум-класса. За 2016 год ее доход составил около $20 млрд.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Завтра была война": от отрицания военной угрозы до первых дней ВОВ
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Роскомнадзор заблокировал Google из-за редиректа на сайт букмекеров
2
Кучма: Европа ставит Украину на колени
3
Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект об отмене новогодних каникул
4
ВС Польши: сближение с бортом Шойгу совершил польский F-16
5
Четыре человека скончались после отравления некачественным алкоголем в Подмосковье
6
В Париже пытались ограбить главу делегации "Рособоронэкспорта"
7
Минобороны РФ опубликовало уникальные документы о Великой Отечественной войне
Темы дня
Загрузка...
Реклама