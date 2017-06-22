"Система" предложила "Роснефти" оценить реорганизацию "Башнефти" во внесудебном порядке

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. АФК "Система" предлагает "Роснефти" урегулирование спора путем внесудебной оценки результатов реорганизации "Башнефти", сообщил ТАСС представитель АФК Сергей Копытов.

"АФК предлагает механизм урегулирования спора, позволяющий во внесудебном порядке оценить результаты проведенной реорганизации "Башнефти" и финансовые последствия этой реорганизации для нефтяной компании", - сказал он.

Ранее в четверг АФК "Система" предложила "Роснефти" внесудебное урегулирование спора. На фоне этого предложения акции АФК подскочили почти на 10%.

Вместе с тем глава "Роснефти" Игорь Сечин воздержался от комментариев по этому поводу.

"Я работал на собрании (годовое собрание акционеров), пока информации нет. С учетом того, что некоторые предложения об урегулировании поступали ранее в суд, нам надо проверить, идет ли речь о каких-то легитимных предложениях, поэтому я пока воздержусь от комментариев", - сказал он журналистам.

В начале мая "Роснефть" и подконтрольная ей "Башнефть" подали в Арбитражный суд Башкирии иск с требованием взыскать с АФК "Система" и ЗАО "Система-Инвест" 106,6 млрд руб. убытков, причиненных "Башнефти" в результате ее реорганизации в 2014 г. Впоследствии сумма претензий была увеличена до 170,6 млрд руб. с учетом девальвации рубля. К иску также присоединилась Башкирия.

В 2005-2014 гг. "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после чего была возвращена в государственную собственность. В 2016 г. 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд руб. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти".