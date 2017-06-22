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"Система" предложила "Роснефти" оценить реорганизацию "Башнефти" во внесудебном порядке

Экономика и бизнес
22 июня, 18:36 дата обновления: 22 июня, 19:48 UTC+3

Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил о необходимости проверить легитимность предложения

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© Сергей Бобылев/ТАСC

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. АФК "Система" предлагает "Роснефти" урегулирование спора путем внесудебной оценки результатов реорганизации "Башнефти", сообщил ТАСС представитель АФК Сергей Копытов.

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"АФК предлагает механизм урегулирования спора, позволяющий во внесудебном порядке оценить результаты проведенной реорганизации "Башнефти" и финансовые последствия этой реорганизации для нефтяной компании", - сказал он.

Ранее в четверг АФК "Система" предложила "Роснефти" внесудебное урегулирование спора. На фоне этого предложения акции АФК подскочили почти на 10%.

Вместе с тем глава "Роснефти" Игорь Сечин воздержался от комментариев по этому поводу.

"Я работал на собрании (годовое собрание акционеров), пока информации нет. С учетом того, что некоторые предложения об урегулировании поступали ранее в суд, нам надо проверить, идет ли речь о каких-то легитимных предложениях, поэтому я пока воздержусь от комментариев", - сказал он журналистам.

В начале мая "Роснефть" и подконтрольная ей "Башнефть" подали в Арбитражный суд Башкирии иск с требованием взыскать с АФК "Система" и ЗАО "Система-Инвест" 106,6 млрд руб. убытков, причиненных "Башнефти" в результате ее реорганизации в 2014 г. Впоследствии сумма претензий была увеличена до 170,6 млрд руб. с учетом девальвации рубля. К иску также присоединилась Башкирия.

В 2005-2014 гг. "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после чего была возвращена в государственную собственность. В 2016 г. 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд руб. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти".

 

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