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Председателем совета директоров "Роснефти" переизбран помощник президента РФ Белоусов

Экономика и бизнес
22 июня, 22:00 дата обновления: 22 июня, 22:23 UTC+3

В новый состав совета директоров не вошли министр энергетики России Александр Новак и председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Помощник президента РФ Андрей Белоусов вновь назначен председателем совета директоров "Роснефти". Об этом сообщила пресс-служба нефтяной компании.

"По итогам заседания совета директоров, состоявшегося 22 июня 2017 года, его председателем избран Андрей Белоусов", - говорится в сообщении.

Помимо Белоусова, в совет директоров "Роснефти" вновь вошли главный исполнительный директор компании Игорь Сечин, профессор кафедры НИУ ВШЭ Олег Вьюгин, управляющий директор компании Nord Stream AG Артур Маттиас Варниг и бывший казначей ExxonMobil Дональд Хамфриз. От британской BP в совет вошли президент группы компаний BP Роберт Дадли и президент по региону Бразилия, Уругвай, Венесуэла и Колумбия в компаниях BP Energy do Brasil и BP Brazil Гильермо Кинтеро.

Также в состав совета были избраны представители нового акционера - QHG Oil Ventures (контролируется Glencore и Qatar Investment Authority): глава Glencore Айван Глазенберг и президент по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation Файзал Аль Сувайди.

В новый состав совета директоров "Роснефти" не вошли министр энергетики России Александр Новак и председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов.

Основным акционером "Роснефти" является государственный "Роснефтегаз" (50% плюс одна акция), второй крупнейший акционер - британская BP (19,75% акций). Пакетом в размере 19,5% акций владеет консорциум Glencore и Катарского суверенного фонда (Qatar Investment Authority).

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