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WSJ: American Airlines против приобретения 10% ее акций Qatar Airways

Экономика и бизнес
23 июня, 1:22 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 23, июня. /ТАСС

Глава американской компании Даг Паркер заявил, что "не испытывает счастья" от перспективы приобретения катарским воздушным перевозчиком столь крупной доли, пишет издание

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Материал из 1 страницы
© AP Photo/Michael Probst

НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. American Airlines негативно относится к планам Qatar Airways приобрести на фондовом рынке 16,7 млн акций (10%) этой американской авиакомпании на сумму $808 млн. Об этом сообщил в четверг газете The Wall Street Journal (WSJ) глава American Airlines Даг Паркер.

Он заявил, что "не испытывает счастья" от перспективы приобретения катарским воздушным перевозчиком столь крупной доли. По оценке Паркера, подход главы Qatar Airways Акбара аль-Бакера "является странным и приводит в замешательство". Паркер также подчеркнул, что довел свою позицию до сведения аль-Бакера.

American Airlines информировала ранее о том, что Qatar Airways намерен приобрести долю в 4,75% американской авиакомпании и увеличить ее до 10% при благоприятных обстоятельствах. Катарский авиаперевозчик назвал такой шаг "хорошей инвестиционной возможностью" и обещал "придерживаться пассивной позиции" в плане получения права голоса в совете директоров American Airlines.

Как поясняет WSJ, законы США разрешают иностранным частным предприятиям владеть долей не более 49% любой американской авиакомпании и не более 25% акций, дающих право голоса. В свое время британская British Airways владела 25% American Airlines.

На прошлой неделе Акбар аль-Бакер фактически обвинил президента США Дональда Трампа в том, что тот не вступился за Катар и тем самым потворствует дальнейшей воздушной блокаде эмирата со стороны соседних государств. Глава компании заявил о намерении пожаловаться в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО). Как сообщил 15 июня ТАСС директор по коммуникациям ИКАО Энтони Филбин, организация на неделе рассмотрит запросы правительства Катара об оценке ограничений на полеты, которые были наложены на него со стороны ряда соседних государств.

Ограничения на авиарейсы в Катар

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Катарское направление заморозили крупнейшие региональные авиаперевозчики, а офисы Qatar Airways были закрыты в Саудовской Аравии и ОАЭ, лицензия компании была аннулирована. В Дохе считают эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес беспочвенными.

14 июня власти Саудовской Аравии пояснили, что эмбарго касается всех катарских авиакомпаний и самолетов, зарегистрированных в этом государстве. При этом оно не затрагивает международных авиаперевозчиков, выполняющих рейсы как в Катар, так и из него через воздушное пространство королевства, а также Бахрейна или ОАЭ.

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