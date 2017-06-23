"Ведомости": Минфин доработает проект индивидуального пенсионного капитала

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Минфин России внесет изменения в концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК), поскольку создание автоматической подписки граждан на пенсионные накопления без предварительного согласия нарушает Гражданский кодекс. Об этом в пятницу пишет газета "Ведомости" со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева.
"Минтруд утверждает, что автоподписка никак не вписывается в Гражданский кодекс, и, к сожалению, юристы сейчас подтверждают, что он скорее прав", - сказал он.
Как отмечает издание со ссылкой на Моисеева, механизм публичной оферты не работает в отношении сложных финансовых инструментов, поэтому ввести ИПК по умолчанию, без подписи человека, не получится. Из-за этого противоречия Минфин вынужден обратиться к запасному варианту - изменению Трудового кодекса, пишет газета. Предполагается, что при любом изменении трудового договора в документе появится пункт об участии в ИПК, отказаться от условия можно будет через кадровый отдел. Ведомство рассчитывает внести доработанную концепцию ИПК в правительство на следующей неделе.
В нынешнем виде концепция, разработанная ЦБ и Минфином, предполагает автоматическое подключение граждан к формированию пенсионных накоплений. То есть вместо работодателя взносы будет делать сам работник.
Предполагается, что граждане при поступлении на работу будут автоматически регистрироваться работодателем в системе ИПК. Работодатели в свою очередь будут автоматически отчислять до 6% от зарплаты сотрудника в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) на его личный счет. При этом у граждан остается возможность отказаться от подписки.
Стимулировать работодателей участвовать в системе предлагается льготами: на сумму уплаченных работником взносов компаниям предоставляется вычет по налогу на прибыль.