"РусГидро" в 2017 году введет в строй в Якутии три солнечные электростанции

ЯКУТСК, 23 июня. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Три новые солнечные электростанции будут введены в эксплуатацию в этом году в Якутии, сообщил ТАСС в пятницу заместитель гендиректора по инновациям и капитальному строительству компании "Сахаэнерго" (дочерняя компания группы "РусГидро") Александр Корякин.

"В Якутии уже действуют 16 солнечных станций общей мощностью около 1,5 Мвт. В этом году будут введены в эксплуатацию еще три новые солнечные станции в трех арктических районах республики: Оймяконском, Жиганском и Кобяйском", - сказал он.

По словам Корякина, с вводом этих трех станций общая мощность увеличится до 1,6 Мвт.

"Экономия дизельного топлива при использовании ВИЭ (возобновляемых источников энергии - прим. ТАСС) составляет 277 тонн в год. Окупаемость проектов возобновляемой энергетики - 7,5 лет", - добавил он.

Компания "Сахаэнерго" имеет в Якутии 144 дизельные электростанции в 23 из 35 районах республики, расход дизельного топлива составляет около 70 тыс. тонн. Также в планах компании - строительство деривационной мини-ГЭС в Якутии без использования плотины.