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Светлана Демяшкевич из Альфа-банка назначена финдиректором X5 Retail group

Экономика и бизнес
23 июня, 10:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Занимавший этот пост с августа 2016 года Дмитрий Гиммельберг принял решение покинуть компанию

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Финансовым директором ритейлера X5 Retail group назначена Светлана Демяшкевич, ранее работавшая в Альфа-банке. Она приступит к выполнению обязанностей с 29 июня, говорится в сообщении компании, опубликованном в пятницу на Лондонской бирже.

Дмитрий Гиммельберг, занимавший этот пост с августа 2016 года, принял решение покинуть компанию.

В Альфа-банке Светлана Демяшкевич работала заместителем главного финдиректора.

X5 Retail Group управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель". Основными акционерами X5 Retail Group являются "Альфа-групп" (47,86%) и основатели "Пятерочки" (14,43%). Free float составляет 37,64%.

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