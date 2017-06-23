Светлана Демяшкевич из Альфа-банка назначена финдиректором X5 Retail group

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Финансовым директором ритейлера X5 Retail group назначена Светлана Демяшкевич, ранее работавшая в Альфа-банке. Она приступит к выполнению обязанностей с 29 июня, говорится в сообщении компании, опубликованном в пятницу на Лондонской бирже.
Дмитрий Гиммельберг, занимавший этот пост с августа 2016 года, принял решение покинуть компанию.
В Альфа-банке Светлана Демяшкевич работала заместителем главного финдиректора.
X5 Retail Group управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель". Основными акционерами X5 Retail Group являются "Альфа-групп" (47,86%) и основатели "Пятерочки" (14,43%). Free float составляет 37,64%.