"Татнефть" планирует добыть в 2017 г. 28,9 млн тонн нефти

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АЛЬМЕТЬЕВСК, 23 июня. /ТАСС/. "Татнефть" планирует добыть в 2017 году 28,9 млн тонн нефти из-за корректировки плана добычи в рамках сделки с ОПЕК, заявил журналистам глава компании Наиль Маганов.
"Мы сократили объем добычи (в рамках сделки с ОПЕК - прим. ред.) где-то на 3 тыс. тонн, и сейчас у нас 78 тысяч. В годовых цифрах это 28,9 млн тонн. Если помните, мы обещали дать 29,3 млн тонн. Решение принято (о корректировке - прим. ред.)", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом Маганов отметил, что сокращение добычи нефти не отразится на инвестпрограмме компании. "Когда мы принимали решение о сокращении добычи, мы для себя взвешивали. Основное было - это то, что цена нефти будет не только падать, но и расти. Мы считаем, что финансовые показатели компании останутся неизменными", - сказал он на вопрос, сохранится ли объем инвестпрограммы компании в режиме сокращения добычи нефти.
Маганов также сообщил, что "Татнефть" к концу 2017 года представит новую стратегию развития на пять лет, в которой предложит повышение размера дивидендов.
"Мы сегодня отрабатываем свою финансовую стратегию, которая в декабре будет представлена совету директоров. И там будет наше предложение по дивидендной политике. Мы рассматриваем в нашей стратегии сохранение, а может даже и увеличение (дивидендов - прим. ред). Это будет зависеть от того, какое решение примет совет директоров", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о том, сохранит ли компания выплату дивидендов в размере 50% прибыли по МСФО по итогам 2017 года.