Предприятия Чувашии смогут получать льготные займы под 5% в год

ЧЕБОКСАРЫ, 23 июня. /ТАСС/. Фонд развития промышленности (ФРП) Минпромторга РФ и Фонд развития промышленности Чувашии подписали соглашение о взаимодействии, которое даст возможность предприятиям региона получать льготные займы под 5% годовых.

Соглашение подписали в рамках X Чебоксарского экономического форума "Регионы России - новые точки для роста" заместитель генерального директора Фонда развития промышленности Сергей Вологодский и директор Фонда развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской республике Алексей Галиев.

"Это соглашение даст возможность предприятиям республики получать льготное финансирование под 5% в год", - прокомментировал соглашение Вологодский.

"Сегодня все хотят модернизировать производства, но долгосрочные кредитные ресурсы недоступны для наших предпринимателей. Поэтому мы с федеральным Министерством промышленности и торговли с учетом того, что в этом году впервые мы заложили отдельный фонд для ФРП - 1,5 млрд рублей, это для нас очень большие деньги, и мы будем выдавать кредиты под 5% годовых для заемщиков", - сказал ТАСС глава региона Михаил Игнатьев.

X Чебоксарский экономический форум "Регионы России - новые точки для роста" прошел в столице Чувашии с 23 по 24 июня. Гостями и участниками форума стали более 700 человек, в том числе и делегаты из девяти иностранных государств.