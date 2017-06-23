Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Предприятия Чувашии смогут получать льготные займы под 5% в год

Экономика и бизнес
23 июня, 19:55 UTC+3 ЧЕБОКСАРЫ ЧЕБОКСАРЫ 23, июня. /ТАСС

Соглашение подписали в рамках X Чебоксарского экономического форума "Регионы России - новые точки для роста"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧЕБОКСАРЫ, 23 июня. /ТАСС/. Фонд развития промышленности (ФРП) Минпромторга РФ и Фонд развития промышленности Чувашии подписали соглашение о взаимодействии, которое даст возможность предприятиям региона получать льготные займы под 5% годовых.

Соглашение подписали в рамках X Чебоксарского экономического форума "Регионы России - новые точки для роста" заместитель генерального директора Фонда развития промышленности Сергей Вологодский и директор Фонда развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской республике Алексей Галиев.

"Это соглашение даст возможность предприятиям республики получать льготное финансирование под 5% в год", - прокомментировал соглашение Вологодский.

"Сегодня все хотят модернизировать производства, но долгосрочные кредитные ресурсы недоступны для наших предпринимателей. Поэтому мы с федеральным Министерством промышленности и торговли с учетом того, что в этом году впервые мы заложили отдельный фонд для ФРП - 1,5 млрд рублей, это для нас очень большие деньги, и мы будем выдавать кредиты под 5% годовых для заемщиков", - сказал ТАСС глава региона Михаил Игнатьев.

X Чебоксарский экономический форум "Регионы России - новые точки для роста" прошел в столице Чувашии с 23 по 24 июня. Гостями и участниками форума стали более 700 человек, в том числе и делегаты из девяти иностранных государств.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
19 главных фото недели: Путин под дождем, Елизавета II в парламенте и Темер в Большом театре
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
Фото
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пять человек, включая двоих детей, погибли в аквапарке в Турции от удара током
2
WP: Обама планировал внедрить хакерское ПО в российскую инфраструктуру
3
ФАС подготовит проекты документов об изъятии понятия роуминг из законодательства
4
В Белом доме отказались отвечать на вопрос, хочет ли Трамп встретиться с Путиным
5
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
6
Минфин Украины подал апелляцию в суд Лондона по делу о долге в $3 млрд перед РФ
7
Завкафедрой судмедэкспертизы прокомментировал историю с "пьяным" ребенком в Балашихе
Темы дня
Загрузка...
Реклама