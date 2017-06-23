Эксперты: развитие субъектов РФ и межрегиональных связей определяют рост экономики

ЧЕБОКСАРЫ, 23 июня. /ТАСС/. Развитие регионов, межрегиональных связей и наукоемких инновационных технологий станут основой роста российской экономики и укрепления отношений России с иностранными государствами. При этом основной вклад в экономическое развитие должны внести регионы, занимающие первые строчки рейтингов и обращающие повышенное внимание на развитие инновационных производств и IT-технологий. К такому мнению пришли представители региональной власти, банков, бизнеса, федеральные и региональные эксперты в ходе делового завтрака на форуме "Регионы России - новые точки роста".

Межрегиональные связи

"По итогам 2016 года внешнеторговый оборот Чувашской Республики по сравнению с 2015 годом увеличился на 3,6%. С одной стороны - это сухая цифра. Но мы все знаем, что объявленные санкции создали огромные проблемы между политиками, между государственными деятелями. Но я хочу отметить, что бизнесмены хотят по „горизонтали“, по межрегиональным связям развивать дальнейший свой бизнес, получать прибыль", - сказал глава Чувашии Михаил Игнатьев.

Он отметил, что на территории региона сегодня работают семь иностранных компаний, торговыми партнерами являются 92 страны.

По его словам, главный ресурс Чувашии - молодые люди, для которых в регионе создаются все условия для успешной самореализации, а один из основных приоритетов - создание новых высокотехнологичных производств и развитие IT- технологий.

При этом глава региона отметил, что по итогам последнего рейтинга инвестиционной привлекательности регионов, составленного Агентством стратегических инициатив (АСИ), Чувашия не просто укрепила свои позиции в числе регионов-лидеров, но и поднялась на несколько строк.

"В национальном рейтинге состояния инвестиционного климата субъектов Российской Федерации республика занимает свое место в числе десяти лучших. Мы вторые среди 85 субъектов Российской Федерации. Первое место - Татарстан, (далее) Чувашия, Москва и другие регионы", - сказал Игнатьев.

Высокие показатели развития республики отметил в ходе пленарного заседания и вице-президент Торгово-промышленной палаты России Дмитрий Курочкин. "За прошедшие годы республикой проделан громадный путь, республика достигла очень значительных успехов. За последние 2 года 96 проектов - те, которые мы либо инициировали, либо поддержали, реализованных чувашскими организациями и промышленными предприятиями. Торгово-промышленная палата Чувашской Республики является одной из лучших (в стране - прим. ТАСС)", - сказал он.

Опора на лидеров

Руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов также выразил мнение, что при проработке возможностей экономического роста страны необходимо опираться на работу с регионами-лидерами. В том числе и лидерами рейтинга инвестиционной привлекательности регионов.

"Новыми центрами глобальной конкуренции становятся регионы-лидеры", - отметил эксперт, пояснив, что рост экономики можно ускорить только с опорой на регионы и конкретные компании.

При этом самим регионам, уверен эксперт, необходимо обратить большее внимание на возможности развития высокотехнологичных производств и IT-технологий. По его словам, доля энергетического экспорта к 2025 году сожмемся на 20−25%, следовательно, уже сейчас необходимо искать новые ниши на глобальном рынке. При этом эксперт оценивает потенциал российских компаний на рынках НТИ в 2035 году в размере до $80 млрд.

Кадровый вопрос

В свою очередь директор "Центра мониторинга развития промышленности" Илья Семин считает, что важнейшим фактором повышения инвестиционной привлекательности регионов должна являться современная промышленная политика, а главная проблема современных экономик - недостаток квалифицированных кадров.

"Во всем мире регионы, страны конкурируют за две вещи: за таланты и за инвестиции. И то и другое - это кадры. Сегодня вопрос кадров для современной промышленности - номер один, когда иностранная компания приходит в Россию и осматривает регион для размещения своего производства", - считает Семин.

Эксперт пояснил, что большое внимание в современных экономических условиях должно уделяться и вопросам производительности труда, которые в России пока ниже, чем в Европейских и развитых Азиатских странах.

Отстает от зарубежных стран и перечень мер поддержки предпринимателей. Татьяна Минеева, вице-президент "Деловой России" сообщила, что, поскольку региональное развитие во многом зависит от предпринимательства, то необходимо приложить максимум усилий и исключить факторы, которые мешают развитию предпринимательства.

"Согласно последним опросам, что же мешает развитию предпринимательства - это налоговая нагрузка, недоступность кредитов. В рамках решения этих проблем „Деловая Россия“ выстраивает конструктивный диалог бизнеса и власти", - сказала она.

"Предоставлять льготы необходимо не только компаниям, которые инвестируют в России, но и физическим лицам, предпринимателям, бизнесу, которые вкладывают свои частные деньги в инвестиционные проекты. На региональном уровне тем предпринимателям, которые инвестируют в заводы, необходимо специальные инвестиционные контракты реализовывать", - отметила Минеева.

О форуме

X Чебоксарских экономический форум "Регионы России - новые точки для роста" проходит в столице Республики Чувашии с 23 по 24 июня. Основные темы форума обозначены как международное сотрудничество, поиск точек роста региона и экспортные возможности регионов страны.

Гостями и участниками форума стали более 700 человек, в том числе делегаты из девяти иностранных государств.