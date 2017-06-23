Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Валовый региональный продукт в Заполярье за три года вырос на треть

Экономика и бизнес
23 июня, 13:54 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 23, июня. /ТАСС

В 2016 году объем валового регионального продукта в Мурманской области составил 527,8 тыс. рублей при плане в 493 тыс. рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МУРМАНСК, 23 июня. /ТАСС/. Объем валового регионального продукта в Мурманской области увеличился за три года более чем на 30%, сообщила в пятницу министр экономического развития региона Елена Тихонова.

"Объем валового регионального продукта на душу населения, по оценке, был перевыполнен относительно плана, увеличившись за три года более чем на 30% и составив в 2016 году 527,8 тыс. рублей при плане в 493 тыс. рублей", - сказала Тихонова на заседании правительства Мурманской области.

Она отметила, что на рост показателя повлияли результаты в рыбохозяйственном комплексе, социальной сфере, строительстве. В числе наиболее заметных результатов Тихонова назвала завершение реконструкции областной филармонии, очистных сооружений и резервной котельной стационара областного противотуберкулезного диспансера, строительство детских садов в Гаджиево и Мурманске, плавательного бассейна в Кандалакше, четырех многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилфонда, четыре объекта дорожной инфраструктуры, включая участок автодороги "Салла" к границе с Финляндией и другие.

По данным областного Минэкономразвития, валовый региональный продукт в 2013 году составил 395,2 тыс. рублей, в 2014 году - 427,1 тыс. рублей, в 2015 году - 510,8 тыс. рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Фото
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Задержаны подозреваемые в жестоком убийстве двух женщин в Москве
2
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
3
Завкафедрой судмедэкспертизы прокомментировал историю с "пьяным" ребенком в Балашихе
4
В Хабаровском крае арестован опекун, подозреваемый в насилии над приемными дочерьми
5
Володин заявил о необходимости обсудить отмену новогодних каникул с гражданами
6
Белоруссия разместила евробонды на $1,4 млрд двумя траншами
7
Миллионный автомобиль эвакуирован в Москве 23 июня
Темы дня
Загрузка...
Реклама