Валовый региональный продукт в Заполярье за три года вырос на треть

МУРМАНСК, 23 июня. /ТАСС/. Объем валового регионального продукта в Мурманской области увеличился за три года более чем на 30%, сообщила в пятницу министр экономического развития региона Елена Тихонова.

"Объем валового регионального продукта на душу населения, по оценке, был перевыполнен относительно плана, увеличившись за три года более чем на 30% и составив в 2016 году 527,8 тыс. рублей при плане в 493 тыс. рублей", - сказала Тихонова на заседании правительства Мурманской области.

Она отметила, что на рост показателя повлияли результаты в рыбохозяйственном комплексе, социальной сфере, строительстве. В числе наиболее заметных результатов Тихонова назвала завершение реконструкции областной филармонии, очистных сооружений и резервной котельной стационара областного противотуберкулезного диспансера, строительство детских садов в Гаджиево и Мурманске, плавательного бассейна в Кандалакше, четырех многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилфонда, четыре объекта дорожной инфраструктуры, включая участок автодороги "Салла" к границе с Финляндией и другие.

По данным областного Минэкономразвития, валовый региональный продукт в 2013 году составил 395,2 тыс. рублей, в 2014 году - 427,1 тыс. рублей, в 2015 году - 510,8 тыс. рублей.