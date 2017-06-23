Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сбербанк: признание правоты "Транснефти" приведет к убыткам банков в 1 трлн рублей

Экономика и бизнес
23 июня, 15:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

8 июня суд признал недействительной сделку Сбербанка и "Транснефти" с производными финансовыми инструментами, в результате которой трубопроводная компания получила более 66 млрд руб. убытка

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Решение суда в пользу "Транснефти" в споре со Сбербанком о валютных деривативах может привести к массовой подаче подобных исков, в результате которых убытки банковской системы России могут достигнуть 1 трлн рублей, заявил журналистам вице-президент Sberbank CIB (подразделение Сбербанка, через которое проводятся такие сделки) Андрей Шеметов.

"В случае, если мы проигрываем в суде, это создает прецедент, и следует ожидать лавину подобных исков от других компаний, что только для банковской системы может привести к убыткам от 600 млрд до 1 трлн рублей. Данное решение продемонстрирует незащищенность участников финансового рынка и приведет к полной остановке деривативного рынка", - заявил Шеметов.

По его мнению, это приведет к тому, что компании не смогут захеджировать не только валютные, но и процентные и товарные риски. По оценке Шеметова, объем рынка процентных и валютных деривативов РФ сейчас превышает $200 млрд.

"Все иностранные участники прекратят не только деривативные сделки, но и операции на спот рынке, что резко снизит ликвидность всего рынка и поставит под угрозу все достижения российского финансового рынка и отбросит нас в 1998 год", - уверен Шеметов.

По его словам, все участники рынка надеются, что окончательное решение суда в этом споре будет соответствовать российской и мировой практике, а не "закроет Россию как игрока на финансовой карте мира".

8 июня Арбитражный суд Москвы признал недействительной сделку Сбербанка и "Транснефти" с производными финансовыми инструментами, в результате которой трубопроводная компания получила более 66 млрд руб. убытка. Сбербанк намерен обжаловать это решение.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
19 главных фото недели: Путин под дождем, Елизавета II в парламенте и Темер в Большом театре
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
Фото
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Задержаны подозреваемые в жестоком убийстве двух женщин в Москве
2
Белоруссия разместила евробонды на $1,4 млрд двумя траншами
3
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
4
В Хабаровском крае арестован опекун, подозреваемый в насилии над приемными дочерьми
5
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
6
Эксперт: блокировка Telegram не отразится на пользователях
7
Завкафедрой судмедэкспертизы прокомментировал историю с "пьяным" ребенком в Балашихе
Темы дня
Загрузка...
Реклама