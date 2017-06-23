Сбербанк: признание правоты "Транснефти" приведет к убыткам банков в 1 трлн рублей

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Решение суда в пользу "Транснефти" в споре со Сбербанком о валютных деривативах может привести к массовой подаче подобных исков, в результате которых убытки банковской системы России могут достигнуть 1 трлн рублей, заявил журналистам вице-президент Sberbank CIB (подразделение Сбербанка, через которое проводятся такие сделки) Андрей Шеметов.

"В случае, если мы проигрываем в суде, это создает прецедент, и следует ожидать лавину подобных исков от других компаний, что только для банковской системы может привести к убыткам от 600 млрд до 1 трлн рублей. Данное решение продемонстрирует незащищенность участников финансового рынка и приведет к полной остановке деривативного рынка", - заявил Шеметов.

По его мнению, это приведет к тому, что компании не смогут захеджировать не только валютные, но и процентные и товарные риски. По оценке Шеметова, объем рынка процентных и валютных деривативов РФ сейчас превышает $200 млрд.

"Все иностранные участники прекратят не только деривативные сделки, но и операции на спот рынке, что резко снизит ликвидность всего рынка и поставит под угрозу все достижения российского финансового рынка и отбросит нас в 1998 год", - уверен Шеметов.

По его словам, все участники рынка надеются, что окончательное решение суда в этом споре будет соответствовать российской и мировой практике, а не "закроет Россию как игрока на финансовой карте мира".

8 июня Арбитражный суд Москвы признал недействительной сделку Сбербанка и "Транснефти" с производными финансовыми инструментами, в результате которой трубопроводная компания получила более 66 млрд руб. убытка. Сбербанк намерен обжаловать это решение.