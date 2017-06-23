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Основными покупателями евробондов РФ были фонды и управляющие компании

Экономика и бизнес
23 июня, 15:49 дата обновления: 23 июня, 16:24 UTC+3

Минфин также отмечает значительный спрос со стороны иностранных инвесторов, несмотря на расширение санкций США

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Фонды и управляющие компании стали основными покупателями новых выпусков евробондов РФ с погашением через 10 и 30 лет в объеме $1 млрд и $2 млрд. Об этом говорится в материалах Минфина РФ.

"По результатам размещения сложилась следующая структура выпусков по типам инвесторов: фонды и управляющие компании - 60%, банки - 24% (в т.ч. банки, специализирующиеся на предоставлении услуг крупным частным клиентам, private banking), страховые компании - 16%", - говорится в сообщении Минфина.

Ведомство также отмечает, что спрос иностранных инвесторов в ходе размещения новых евробондов РФ был устойчивым и значительным, несмотря на расширение санкций США и снижение цен на нефть. Об этом говорится в материалах Минфина РФ.

"Несмотря на повышенную волатильность рыночной конъюнктуры, обусловленную как новостями о расширении властями США санкционных мер в отношении России, так и заметным снижением цены на нефть и курса рубля, инвесторы из различных регионов мира продемонстрировали устойчивый и значительный спрос на новые российские облигации", - говорится в сообщении Минфина.

Минфин России разместил суверенные еврооблигации на $3 млрд двумя траншами - со сроками обращения 10 и 30 лет. Доходность 10-летних бумаг (с погашением в 2027 году) на $1 млрд составляет 4,25%, 30-летних (с погашением в 2047 году) на $2 млрд - 5,25% годовых. Выплата купонов по обоим выпускам будет проходить каждые полгода. Общий объем собранной книги заявок составил более $6,6 млрд, что более чем в два раза превысило объем размещения. Заявки поступили от более 200 инвесторов. В пятницу были завершены расчеты по сделке через Национальный расчетный депозитарий (НРД) и Euroclear. Организатором размещения, как и прошлогодних траншей, выступил "ВТБ Капитал". При этом инвесторам была предложена структура выпусков, идентичная использованной при размещении облигаций в 2016 году.

Высокий спрос уменьшил спреды

По данным Минфина, подавляющая часть (более 85%) совокупного объема двух новых выпусков евробондов РФ была выкуплена иностранными инвесторами из США, Великобритании, континентальной Европы и Азии. При этом доля нерезидентов в структуре покупателей 30-летнего выпуска составила 94%. На долю российских инвесторов (банков, управляющих компаний и организаций, оказывающих брокерские услуги), пришлось менее 15% совокупного объема двух выпусков. "Повышенный спрос на 30-летние облигации России (около 60% совокупного объема книги заявок) по сравнению с 10-летними инструментами стал дополнительным свидетельством высокого уровня доверия участников рынка, в т. ч. нерезидентов, к России как эмитенту", - говорится в сообщении Минфина РФ.

В совокупном объеме размещенных облигаций доля инвесторов из США составила 32%, Великобритании - 31%, континентальной Европы - 15%, Азии - 14%. В книге заявок присутствовал ряд новых имен из числа крупнейших институциональных инвесторов из США и Великобритании, не участвовавших в размещении российских еврооблигаций в 2016 году.

При этом высокий спрос инвесторов на новые выпуски российских еврооблигаций привел к снижению спредов (разницы в доходностях - прим. ред.) суверенных евробондов РФ к казначейским облигациям США по сравнению с показателями прошлогоднего размещения евробондов РФ, обращают внимание в российском Минфине.

"Благодаря повышенному спросу со стороны иностранных и российских инвесторов удалось снизить спреды доходности новых еврооблигаций России к доходности облигаций правительства США по сравнению с уровнями 2016 года: с 227 до 209 базисных пунктов по 10-летнему выпуску и с 272 до 250,8 базисных пунктов по 30-летнему. Доходность 10-летнего выпуска была установлена на уровне 4,25%, что ниже доходности аналогичного по сроку выпуска 2016. Доходность 30-летнего выпуска была установлена на уровне 5,25%, что также ниже доходности последнего выпуска облигаций с аналогичным сроком до погашения, осуществленного в 2013 г.", - говорится в материалах Минфина.

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