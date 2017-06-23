Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Неиспользованные научные квоты на треску и пикшу в Архангельской области отдадут рыбакам

Экономика и бизнес
23 июня, 17:12 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 23, июня. /ТАСС

Квоты позволят увеличить добычу рыбы и обеспечить население работой

Поделиться
Материал из 1 страницы

АРХАНГЕЛЬСК, 23 июня. /ТАСС/. Нереализованный в научно-исследовательских и контрольных целях объем добычи трески и пикши будет перераспределен в пользу прибрежного рыболовства, сообщает пресс-служба администрации Архангельской области.

Решение принято на заседании Северного бассейнового научно-промыслового совета, которое состоялось в Мурманске на площадке Полярного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н.М. Книповича.

"Перераспределение квот в пользу прибрежного рыболовства увеличит добычу трески и пикши рыболовецкими колхозами Поморья, которые являются основными градо- и поселкообразующими предприятиями на побережье Белого моря", - приводит пресс-служба слова министра АПК и торговли Архангельской области Ирины Бажановой.

Как отметила Бажанова, в 2017 году рыболовецкие колхозы региона уже полностью освоили выделенную им ранее квоту. Дополнительные квоты позволят продолжить промысел, а значит, население будет обеспечено и работой, и рыбной продукцией.

Конкретные объемы дополнительных квот для рыбаков Архангельской области в ближайшее время будут определены приказом Росрыболовства.

По итогам 2016 года объем добычи основных промысловых видов рыб предприятиями Архангельской области составил 138 тыс. тонн, в том числе при осуществлении прибрежного рыболовства более 11 тыс. тонн.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
19 главных фото недели: Путин под дождем, Елизавета II в парламенте и Темер в Большом театре
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
Фото
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Экспертиза установила, что водитель могла предотвратить наезд на мальчика в Балашихе
2
WP: Обама планировал внедрить хакерское ПО в российскую инфраструктуру
3
СК возбудил дело о халатности после смерти 11 младенцев в перинатальном центре в Брянске
4
Полиция не проводила экспертизу на наличие алкоголя в крови погибшего в Балашихе мальчика
5
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
6
Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о курортном сборе
7
Азаров: ухудшение ситуации на Украине стало причиной инициативы об импичменте Порошенко
Темы дня
Загрузка...
Реклама