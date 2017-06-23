Неиспользованные научные квоты на треску и пикшу в Архангельской области отдадут рыбакам

АРХАНГЕЛЬСК, 23 июня. /ТАСС/. Нереализованный в научно-исследовательских и контрольных целях объем добычи трески и пикши будет перераспределен в пользу прибрежного рыболовства, сообщает пресс-служба администрации Архангельской области.

Решение принято на заседании Северного бассейнового научно-промыслового совета, которое состоялось в Мурманске на площадке Полярного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н.М. Книповича.

"Перераспределение квот в пользу прибрежного рыболовства увеличит добычу трески и пикши рыболовецкими колхозами Поморья, которые являются основными градо- и поселкообразующими предприятиями на побережье Белого моря", - приводит пресс-служба слова министра АПК и торговли Архангельской области Ирины Бажановой.

Как отметила Бажанова, в 2017 году рыболовецкие колхозы региона уже полностью освоили выделенную им ранее квоту. Дополнительные квоты позволят продолжить промысел, а значит, население будет обеспечено и работой, и рыбной продукцией.

Конкретные объемы дополнительных квот для рыбаков Архангельской области в ближайшее время будут определены приказом Росрыболовства.

По итогам 2016 года объем добычи основных промысловых видов рыб предприятиями Архангельской области составил 138 тыс. тонн, в том числе при осуществлении прибрежного рыболовства более 11 тыс. тонн.