Неиспользованные научные квоты на треску и пикшу в Архангельской области отдадут рыбакам

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АРХАНГЕЛЬСК, 23 июня. /ТАСС/. Нереализованный в научно-исследовательских и контрольных целях объем добычи трески и пикши будет перераспределен в пользу прибрежного рыболовства, сообщает пресс-служба администрации Архангельской области.
Решение принято на заседании Северного бассейнового научно-промыслового совета, которое состоялось в Мурманске на площадке Полярного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н.М. Книповича.
"Перераспределение квот в пользу прибрежного рыболовства увеличит добычу трески и пикши рыболовецкими колхозами Поморья, которые являются основными градо- и поселкообразующими предприятиями на побережье Белого моря", - приводит пресс-служба слова министра АПК и торговли Архангельской области Ирины Бажановой.
Как отметила Бажанова, в 2017 году рыболовецкие колхозы региона уже полностью освоили выделенную им ранее квоту. Дополнительные квоты позволят продолжить промысел, а значит, население будет обеспечено и работой, и рыбной продукцией.
Конкретные объемы дополнительных квот для рыбаков Архангельской области в ближайшее время будут определены приказом Росрыболовства.
По итогам 2016 года объем добычи основных промысловых видов рыб предприятиями Архангельской области составил 138 тыс. тонн, в том числе при осуществлении прибрежного рыболовства более 11 тыс. тонн.