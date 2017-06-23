Эксперт: японский бизнес в РФ жалуется на сложность оформления внешнеторговых операций

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Японские бизнесмены, работающие в России, жалуются в основном на сложность и сроки оформления торговых операций при осуществлении внешней торговли. Об этом рассказал на экономическом форуме в Чебоксарах консультант по вопросам развития бизнеса за рубежом компании Action for a Better International Community (ABIC) Такацугу Минами, сославшись на исследование компании.

Чебоксарский экономический форум "Регионы России - новые точки для роста" проходит в столице Чувашии 23-24 июня. Гостями форума, который проходит уже в десятый раз, стали более 700 человек, в их числе представители девяти иностранных государств.

"Мы провели опрос среди компаний, которые вышли на российский рынок, и попросили рассказать, с какими сложностями они сталкиваются. Они ответили, что большинство проблем, которые у них возникают, связаны с организацией внешней торговли. Многие ссылались на сложность процедур при оформлении торговых операций, в частности, многие компании выразили пожелание, чтобы власти сократили сроки их проведения", - сообщил он.

По словам Минами, японские предприниматели, работающие в России, говорят и о проблемах с локализацией производства. "Очень сложно находить на местах, в регионах материал для производства продукции, комплектующие", - сказал он.

Представители японского бизнеса также рассказали о несовершенстве логистической инфраструктуры и проблемах с энергообеспечением.

В материалах презентации, которую представил на форуме Минами, дается информация, что на территории России работает 314 японских компаний, 135 из них заняты в сфере производства, 88 - в оптовой торговле, 35 - в сфере обслуживания, 21 компания занимается транспортом и связью. При этом 249 компаний работают в Московской области, далее по мере убывания популярности у японского бизнеса идут Приморский край, Ленинградская и Сахалинская области, Самарская и Иркутская области, Хабаровский край, Нижегородская область, Камчатский край и Тверская область.