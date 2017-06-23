ФСК займется цифровизацией бизнеса и перейдет на новые технологии

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Долгосрочная стратегия развития "ФСК ЕЭС" (входит в "Россети") связана с цифровизацией и переходом на современные материалы и робототехнику. Ввод новых технологий проектирования и управления бизнесом поможет снизить операционные издержки компании и повысить надежность электроснабжения потребителей, сообщил ТАСС глава ФСК Андрей Муров.

"Электросетевой комплекс - высокотехнологичный сектор. Ключевые изменения в долгосрочной перспективе будут связаны с массовым применением новых технологий, которые сделают многие процессы эффективнее и дешевле. Большой пласт связан с цифровизацией проектирования и управления", - отметил он.

Цифровизация предполагает переход на автоматизированное проектирование объектов, которое будет реализовываться на основе единого массива данных типовых решений, и создание "цифровых подстанций", в которых аналоговые системы будут замены компьютерным управлением, что позволит управлять всеми процессами дистанционно.

Роботы и беспилотники

Повышению эффективности бизнеса будет способствовать и переход на новые материалы - композиты и сверхпроводники.

"Это позволит создавать более прочные, устойчивые к внешним воздействиям конструкции - опоры линий электропередачи (ЛЭП), фундаменты и т. д. Также мы получим кабельную продукцию с качественно иными эксплуатационными качествами - меньшими потерями и более устойчивую к нагрузкам", - рассказал глава ФСК.

Снизить затраты на обслуживание сетей и повысить оперативность устранения неполадок в будущем ФСК помогут беспилотные летательные аппараты и применение робототехники. Первый опыт использования беспилотников и роботов у ФСК уже есть.

"Массовое использование позволит снизить затраты на обслуживание, резко повысить оперативность устранения неполадок и сосредоточить усилия на самых уязвимых местах электрических сетей", - отметил Муров.

Дальневосточная программа

В среднесрочной перспективе ФСК намерена также инвестировать в эффективное развитие Дальнего Востока. До 2020 года компания вложит 63 млрд рублей в проекты электроснабжения БАМа и Транссиба, завершит электрификацию трубопровода "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО), газопровода "Сила Сибири", Восточного нефтехимического комплекса "Роснефти" и семи территорий опережающего развития (ТОР).

Общий объем инвестпрограммы ФСК на 2016-2020 годы составляет 502 млрд рублей, но она в настоящее время находится на корректировке. Работу над документом планируется завершить к ноябрю, сообщал ранее Муров.

Среди наиболее крупных строек будущих четырех лет - макропроект по укреплению связей между объединенными энергосистемами Северо-Западной и Центральной частей России, который ФСК оценивает в 37 млрд рублей.

Итоги за 15 лет

Всего за 15 лет существования компании (ФСК была создана в июне 2002 года) в развитие электросетевого комплекса страны было инвестировано 1,36 тлрн рублей.

Компания с 2002 года обеспечила выдачу мощности десятков АЭС, ГЭС и других крупных электростанций. К сетям ФСК были присоединены нефтяные и газовые месторождения в Западной и Восточной Сибири, трубопровод ВСТО, космодром "Восточный", судостроительный завод "Звезда", олимпийская инфраструктура в Сочи.

В настоящее время под управлением ФСК находится 939 подстанций и более 140 тыс. км линий электропередачи в 77 регионах России.

Компания обеспечивает не только электроснабжение внутри страны, но и поставки электроэнергии в 11 сопредельных стран, включая Китай, Финляндию, Монголию и Казахстан.