Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФСК займется цифровизацией бизнеса и перейдет на новые технологии

Экономика и бизнес
23 июня, 18:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Ввод новых технологий проектирования и управления поможет снизить операционные издержки компании и повысить надежность электроснабжения потребителей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Долгосрочная стратегия развития "ФСК ЕЭС" (входит в "Россети") связана с цифровизацией и переходом на современные материалы и робототехнику. Ввод новых технологий проектирования и управления бизнесом поможет снизить операционные издержки компании и повысить надежность электроснабжения потребителей, сообщил ТАСС глава ФСК Андрей Муров.

"Электросетевой комплекс - высокотехнологичный сектор. Ключевые изменения в долгосрочной перспективе будут связаны с массовым применением новых технологий, которые сделают многие процессы эффективнее и дешевле. Большой пласт связан с цифровизацией проектирования и управления", - отметил он.

Цифровизация предполагает переход на автоматизированное проектирование объектов, которое будет реализовываться на основе единого массива данных типовых решений, и создание "цифровых подстанций", в которых аналоговые системы будут замены компьютерным управлением, что позволит управлять всеми процессами дистанционно.

Роботы и беспилотники

Повышению эффективности бизнеса будет способствовать и переход на новые материалы - композиты и сверхпроводники.

"Это позволит создавать более прочные, устойчивые к внешним воздействиям конструкции - опоры линий электропередачи (ЛЭП), фундаменты и т. д. Также мы получим кабельную продукцию с качественно иными эксплуатационными качествами - меньшими потерями и более устойчивую к нагрузкам", - рассказал глава ФСК.

Снизить затраты на обслуживание сетей и повысить оперативность устранения неполадок в будущем ФСК помогут беспилотные летательные аппараты и применение робототехники. Первый опыт использования беспилотников и роботов у ФСК уже есть.

"Массовое использование позволит снизить затраты на обслуживание, резко повысить оперативность устранения неполадок и сосредоточить усилия на самых уязвимых местах электрических сетей", - отметил Муров.

Дальневосточная программа

В среднесрочной перспективе ФСК намерена также инвестировать в эффективное развитие Дальнего Востока. До 2020 года компания вложит 63 млрд рублей в проекты электроснабжения БАМа и Транссиба, завершит электрификацию трубопровода "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО), газопровода "Сила Сибири", Восточного нефтехимического комплекса "Роснефти" и семи территорий опережающего развития (ТОР).

Общий объем инвестпрограммы ФСК на 2016-2020 годы составляет 502 млрд рублей, но она в настоящее время находится на корректировке. Работу над документом планируется завершить к ноябрю, сообщал ранее Муров.

Среди наиболее крупных строек будущих четырех лет - макропроект по укреплению связей между объединенными энергосистемами Северо-Западной и Центральной частей России, который ФСК оценивает в 37 млрд рублей.

Итоги за 15 лет

Всего за 15 лет существования компании (ФСК была создана в июне 2002 года) в развитие электросетевого комплекса страны было инвестировано 1,36 тлрн рублей.

Компания с 2002 года обеспечила выдачу мощности десятков АЭС, ГЭС и других крупных электростанций. К сетям ФСК были присоединены нефтяные и газовые месторождения в Западной и Восточной Сибири, трубопровод ВСТО, космодром "Восточный", судостроительный завод "Звезда", олимпийская инфраструктура в Сочи.

В настоящее время под управлением ФСК находится 939 подстанций и более 140 тыс. км линий электропередачи в 77 регионах России.

Компания обеспечивает не только электроснабжение внутри страны, но и поставки электроэнергии в 11 сопредельных стран, включая Китай, Финляндию, Монголию и Казахстан.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
19 главных фото недели: Путин под дождем, Елизавета II в парламенте и Темер в Большом театре
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
Фото
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
WP: Обама планировал внедрить хакерское ПО в российскую инфраструктуру
2
Минфин Украины подал апелляцию в суд Лондона по делу о долге в $3 млрд перед РФ
3
ФАС подготовит проекты документов об изъятии понятия роуминг из законодательства
4
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
5
В одном из районов Татарстана выпал снег
6
Экспертиза установила, что водитель могла предотвратить наезд на мальчика в Балашихе
7
Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о курортном сборе
Темы дня
Загрузка...
Реклама