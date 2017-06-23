Минфин Украины подал апелляцию в суд Лондона по делу о долге в $3 млрд перед РФ

КИЕВ, 23 июня. /ТАСС/. Министерство финансов Украины подало апелляцию в суд Лондона по делу о еврооблигационному долгу в $3 млрд перед Россией. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба министерства.

"Сегодня министерство финансов Украины подало от имени Украины в английский Апелляционный суд необходимые документы для инициирования апелляционного обжалования решения английского суда, принятого 29 марта 2017 судьей Блэром в судебном процессе по еврооблигациям на сумму $3 млрд (так называемый "российский долг")", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что уверены в аргументах апелляции и в выигрыше в Апелляционном суде в соответствующий срок. Слушания апелляции предварительно назначено на вторую половину января 2018 года.

Высокий суд Лондона 29 марта удовлетворил ходатайство России об ускоренном порядке рассмотрения дела. Таким образом, в этом промежуточном решении по процедуре суд поддержал позицию России, которая настаивала на ускоренном рассмотрении иска. Украинская сторона выступала за полномасштабный судебный процесс, который включал бы изучение политических аспектов. Украина 10 июня намерена подать апелляцию на это решение.

Украинский долг

В декабре 2013 года президент РФ Владимир Путин и бывший тогда президентом Украины Виктор Янукович договорились, что Москва предоставит Киеву кредит на $15 млрд через размещение украинских ценных бумаг. Долг был оформлен в виде еврооблигаций по английскому праву. В рамках программы облигации на $3 млрд были размещены на Ирландской фондовой бирже 20 декабря 2013 года и выкуплены Россией за счет средств Фонда национального благосостояния.

Правительство Украины 18 декабря 2015 года ввело мораторий на выплату долга РФ, а занимавший в то время пост премьер-министра страны Арсений Яценюк мотивировал это тем, что Россия отказалась подписать соглашение о реструктуризации долга наравне с частными кредиторами. Однако за день до этого, 17 декабря, Совет директоров МВФ признал статус долга Украины перед Россией суверенным. Это означает, что обязательства по выплате долга несет государство-заемщик.

Россия обратилась в Высокий суд Лондона в феврале 2016 года с иском о взыскании с Украины долга. Еще 21 декабря 2015 года долг составлял $3 млрд плюс невыплата последнего купона в размере $75 млн, и с каждым днем задолженность растет на $683 тысячи за счет процентов, сказано в иске. Российская сторона неоднократно предлагала Украине решить этот вопрос за столом переговоров, однако этого так и не произошло ввиду того, что Украина не признает долг суверенным.