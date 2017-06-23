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Эксперт: российский бизнес мало информирован об инструментах выхода на экспортные рынки

Экономика и бизнес
23 июня, 19:43 UTC+3 ЧЕБОКСАРЫ ЧЕБОКСАРЫ 23, июня. /ТАСС

Советник Норвежско-Российской торговой палаты Владимир Багреев отметил, что предпринимателям, собирающимся работать на экспорт, предстоит большая работа

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ЧЕБОКСАРЫ, 23 июня. /ТАСС/. Российские предприниматели мало информированы о механизмах выхода на рынки иностранных государств, что не позволяет им поставлять продукцию на экспорт. Об этом в пятницу сообщил ТАСС в кулуарах Чебоксарского экономического форума советник Норвежско-Российской торговой палаты Владимир Багреев.

"Есть определенные механизмы выхода на международный рынок, но зачастую российский бизнес не знает об их существовании или не обладает достаточной информацией. Они и не научены еще этими инструментами пользоваться. Торгово-промышленные палаты немало делают, понятно, что 80 торгово-промышленных палат региональных - они все разные, но во многих существуют и бизнес-школы, и курсы повышения квалификации, и курсы, условно говоря, допобразования", - сказал он.

Багреев отметил, что предпринимателям, собирающимся работать на экспорт, предстоит большая работа, так как необходимо изучить "все, что касается внешнеэкономической деятельности, начиная от страноведения, экономики страны".

По словам эксперта, в основу деятельности Норвежско-Российская торговая палата положила распространение информации. "И практическая деятельность, и продвижение тех или иных проектов, и бизнес-делегации, и так далее. Прежде всего, барьер незнания (необходимо - прим. ТАСС) преодолеть, потому что незнание рождает недоверие", - добавил он.

Юбилейный X Чебоксарских экономический форум "Регионы России - новые точки для роста" проходит в столице Республики Чувашии с 23 по 24 июня. Гостями и участниками форума стали более 700 человек, в том числе делегаты из девяти иностранных государств.

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