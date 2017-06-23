Эксперт: российский бизнес мало информирован об инструментах выхода на экспортные рынки

Мутко не сомневается, что матч сборных Мексики и России получится интереснымСпорт 23 июня, 19:40
Источник: замглавы МЭР Воскресенский стал кандидатом на пост гендиректора "Почты России"Экономика и бизнес 23 июня, 19:38
Российский хоккеист "Чикаго" Панарин обменян в "Коламбус"Спорт 23 июня, 19:36
Сборная юных математиков РФ готовится в "Сириусе" к олимпиаде школьников в Рио-де-ЖанейроВ стране 23 июня, 19:07
ABC: Джонни Депп попал в поле зрения Секретной службы США за высказывания о ТрампеМеждународная панорама 23 июня, 18:58
Российский судья Лапочкин будет работать на юношеском чемпионате Европы по футболуСпорт 23 июня, 18:47
Итальянский арбитр Рокки обслужит матч Кубка конфедераций Чили - АвстралияСпорт 23 июня, 18:43
Вступило в силу упрощение Катаром визового режима для россиянПолитика 23 июня, 18:35
Президентская библиотека предложила свою площадку для проведения шахматных турнировСпорт 23 июня, 18:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЧЕБОКСАРЫ, 23 июня. /ТАСС/. Российские предприниматели мало информированы о механизмах выхода на рынки иностранных государств, что не позволяет им поставлять продукцию на экспорт. Об этом в пятницу сообщил ТАСС в кулуарах Чебоксарского экономического форума советник Норвежско-Российской торговой палаты Владимир Багреев.
"Есть определенные механизмы выхода на международный рынок, но зачастую российский бизнес не знает об их существовании или не обладает достаточной информацией. Они и не научены еще этими инструментами пользоваться. Торгово-промышленные палаты немало делают, понятно, что 80 торгово-промышленных палат региональных - они все разные, но во многих существуют и бизнес-школы, и курсы повышения квалификации, и курсы, условно говоря, допобразования", - сказал он.
Багреев отметил, что предпринимателям, собирающимся работать на экспорт, предстоит большая работа, так как необходимо изучить "все, что касается внешнеэкономической деятельности, начиная от страноведения, экономики страны".
По словам эксперта, в основу деятельности Норвежско-Российская торговая палата положила распространение информации. "И практическая деятельность, и продвижение тех или иных проектов, и бизнес-делегации, и так далее. Прежде всего, барьер незнания (необходимо - прим. ТАСС) преодолеть, потому что незнание рождает недоверие", - добавил он.
Юбилейный X Чебоксарских экономический форум "Регионы России - новые точки для роста" проходит в столице Республики Чувашии с 23 по 24 июня. Гостями и участниками форума стали более 700 человек, в том числе делегаты из девяти иностранных государств.