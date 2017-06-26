Производитель подушек безопасности Takata обратился в суд Токио для защиты от банкротства

ТОКИО, 26 июня. /ТАСС/. Японский производитель подушек безопасности Takata в понедельник обратился в Окружной суд Токио с целью получения защиты от банкротства в связи с неспособностью выплатить долг перед кредиторами. Об этом сообщило агентство Kyodo.

На данный момент обязательства корпорации перед кредиторами составляют более 1 трлн иен ($9,02 млрд). В связи с подачей заявления в суд Токийская фондовая биржа сообщила, что с понедельника приостанавливает торги акциями Takata.

За счет этих мер компания сможет вести работу в штатном режиме и вплотную заняться реструктуризацией. Как ожидается, ряд автоконцернов, в том числе Toyota, помогут Takata покрыть расходы на замену неисправных подушек безопасности в рамках отзывной кампании по всему миру.

Кроме того, часть бизнеса Takata по производству ремней безопасности и детских автокресел будет выделена в отдельную компанию, которая продолжит свою деятельность совместно с американским производителем автомобильных запчастей Key Safety Systems. Его вложения составят порядка 200 млрд иен ($1,7 млрд).

Компания Takata оказалась в центре скандала в 2014 году. Как установили власти США, изготовленные ею подушки безопасности из-за неисправности пиропатрона при аварии могут не раскрыться правильно, а лопнуть или же "выстрелить" в находящихся в салоне автомобиля людей кусочками металла. Из-за таких инцидентов в мире погибли по меньшей мере 16 человек, более 180 пострадали, как минимум 11 смертей приходятся на США. В мире из-за проблем с подушками безопасности Takata были отозваны более 120 млн автомобилей.