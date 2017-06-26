Экономическая политика и инвестпотенциал Дальнего Востока станут основными темами ВЭФ-2017

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Двумя основными темами деловой программы Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет 6-7 сентября 2017 года во Владивостоке, станут экономическая политика на востоке России, а также инвестиционный потенциал Дальнего Востока, говорится на официальном сайте ВЭФ.

В основе архитектуры деловой программы ВЭФ-2017 четыре основных тематических блока. Первым направлением дискуссий станет "Экономическая политика на востоке России. Что делаем дальше?". В рамках этого блока будут обсуждаться результаты реализации новых механизмов развития Дальнего Востока, таких как территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток, поддержка крупных инвестиционных проектов. Отдельные дискуссии будут посвящены развитию малого и среднего бизнеса на Дальнем Востоке и реализации программы "Дальневосточный гектар".

Вторым блоком деловой программы форума станет обсуждение инвестиционного потенциала Дальнего Востока. В частности, в блоке "Как делать бизнес на Дальнем Востоке" будет раскрыт инвестиционный потенциал Дальнего Востока в таких сферах, как нефте- и газохимия, добыча полезных ископаемых, туризм, сельское хозяйство, рыбопереработка, транспорт и логистика.

Третий тематический блок - "Мы соседи: зарабатываем сотрудничая". Этот блок предполагает обсуждение вопросов интеграции России и Азиатско-Тихоокеанского региона в энергетике, логистике, финансах и новых технологиях.

Четвертая тема - "Дальний Восток: новое качество жизни, отвечая на вызовы", где отдельное внимание будет уделено вопросам демографической политики, приграничного сотрудничества, комплексного развития городов и территорий, а также создания новых рабочих мест в регионе.

Главным событием форума станет пленарная сессия "Дальний Восток: создавая новую реальность" с участием президента РФ Владимира Путина. "Если на первых двух форумах мы больше говорили о планах, то в этот раз мы будем говорить уже о сделанном. К концу года накопленным итогом будет сдано 85 новых предприятий на Дальнем Востоке. Мы хотим дать слово их руководителям. Чтобы они рассказали о том, что получается, что не получается, где нужна помощь, на что нужно обратить внимание. Также мы будем давать трибуну тем людям, которые получили гектары на Дальнем Востоке. Потому что ничего более понятного, чем успешные и уже реализованные проекты, не существует", - подчеркнул вице-премьер РФ - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Кроме того, в рамках форума запланировано проведение 5 страновых бизнес-диалогов: "Россия - АСЕАН", "Россия - Индия", "Россия - Китай", "Россия - Республика Корея", "Россия - Япония".