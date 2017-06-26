Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 59
€ 66.08
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Песков отказался комментировать спор создателя Telegram и Роскомнадзора

Экономика и бизнес
26 июня, 13:20 UTC+3

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что пресс-служба Кремля в случае блокировки Telegram может перейти на другой мессенджер, так как "в данном случае здесь есть конкуренция, есть выбор"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать спор создателя мессенджера Telegram Павла Дурова и Роскомнадзора.

"Хотел бы сказать, что это не наш вопрос. Этим занимается [глава Роскомнадзора Александр] Жаров, это вопрос соблюдения норм, которые предписываются действующим законодательством", - заявил Песков журналистам.

Читайте также новости по теме:
Проблемы Telegram в России
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ФСБ: исполнитель теракта в метро Петербурга использовал Telegram

Дуров назвал требования Роскомнадзора противоречащими Конституции РФ

Роскомнадзор: Telegram предоставляет возможности для общения террористам и преступникам

Отвечая на вопрос о том, каким мессенджером будет пользоваться пресс-служба Кремля в случае блокировки Telegram, Песков сказал: "Перейдем на другой, посмотрим, какой будет удобнее, в данном случае здесь есть конкуренция, есть выбор".
Песков также отказался отвечать комментировать слова Павла Дурова о том, что требования, которые выдвигает к его компании Роскомнадзор, противоречат норме Конституции РФ о праве на тайну переписки. "Это не наш вопрос", - повторил представитель Кремля.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров лично обратился к Павлу Дурову с просьбой предоставить данные о компании, управляющей мессенджером Telegram, для внесения в реестр организаторов распространения информации - это необходимо по российскому законодательству для работы в России. Если Telegram не предоставит требуемые данные в установленный срок, то мессенджер будет заблокирован в России до тех пор, пока не будет предоставлена эта информация.

Дуров заявил, что требование Роскомнадзора предоставить ведомству данные о компании, управляющей мессенджером Telegram, противоречит Конституции РФ о праве на тайну переписки. К тому же, по словам Дурова, компания не может предоставить Роскомнадзору "ключи для дешифрации", так как они хранятся только на устройствах самих пользователей.

Позднее ФСБ сообщила о том, что именно мессенджером Telegram наиболее активно пользуются члены международных террористических организаций на территории РФ, в том числе эта программа использовалась исполнителем и куратором теракта, совершенного в метрополитене Санкт-Петербурга 3 апреля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Проблемы Telegram в России
Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
"Вас не выселять, а расстреливать надо": депортация крымских болгар
Фото
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
AP: в администрации Трампа возникли разногласия по встрече с Путиным
2
Владимир Этуш госпитализирован после падения на лестнице
3
В Москве объявлен желтый уровень опасности из-за грозы с градом
4
Поветкин заявил, что хочет провести поединок с чемпионом WBC Уайлдером
5
В Австралии подсчитали стоимость Большого барьерного рифа
6
Матвиенко: Россия потеряла около 100 млрд рублей от банкротств банков в 2013-2016 гг.
7
"Авада Кедавра, Гарри Поттер!": как Джоан Роулинг убивает свой волшебный мир
Темы дня
Загрузка...
Реклама