Песков отказался комментировать спор создателя Telegram и Роскомнадзора

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать спор создателя мессенджера Telegram Павла Дурова и Роскомнадзора.

"Хотел бы сказать, что это не наш вопрос. Этим занимается [глава Роскомнадзора Александр] Жаров, это вопрос соблюдения норм, которые предписываются действующим законодательством", - заявил Песков журналистам.

Отвечая на вопрос о том, каким мессенджером будет пользоваться пресс-служба Кремля в случае блокировки Telegram, Песков сказал: "Перейдем на другой, посмотрим, какой будет удобнее, в данном случае здесь есть конкуренция, есть выбор".

Песков также отказался отвечать комментировать слова Павла Дурова о том, что требования, которые выдвигает к его компании Роскомнадзор, противоречат норме Конституции РФ о праве на тайну переписки. "Это не наш вопрос", - повторил представитель Кремля.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров лично обратился к Павлу Дурову с просьбой предоставить данные о компании, управляющей мессенджером Telegram, для внесения в реестр организаторов распространения информации - это необходимо по российскому законодательству для работы в России. Если Telegram не предоставит требуемые данные в установленный срок, то мессенджер будет заблокирован в России до тех пор, пока не будет предоставлена эта информация.

Дуров заявил, что требование Роскомнадзора предоставить ведомству данные о компании, управляющей мессенджером Telegram, противоречит Конституции РФ о праве на тайну переписки. К тому же, по словам Дурова, компания не может предоставить Роскомнадзору "ключи для дешифрации", так как они хранятся только на устройствах самих пользователей.

Позднее ФСБ сообщила о том, что именно мессенджером Telegram наиболее активно пользуются члены международных террористических организаций на территории РФ, в том числе эта программа использовалась исполнителем и куратором теракта, совершенного в метрополитене Санкт-Петербурга 3 апреля.