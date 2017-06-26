WSJ: Еврокомиссия может оштрафовать Google почти на €1 млрд

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Еврокомиссия во вторник может назначить Google штраф в размере более €1 млрд за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Штраф будет наложен на холдинг Alphabet, в который входит Google. Кроме того, антимонопольный регулятор намерен потребовать от корпорации внесения изменений в условия ведения бизнес.
Основные претензии ЕК заключаются в том, что Google подтасовывает результаты поиска по отдельным товарам и услугам таким образом, чтобы коммерческие партнеры и клиенты Google размещались на первых позициях в результатах поиска. Отмечается, что Google также способствует увеличению трафика информационных интернет-ресурсов, являющихся партнерами или клиентами компании, поднимая упоминания о них в результатах поиска.
Издание отмечает, что ЕК проводит расследования в отношении Google на протяжении семи лет. Так, в 2015 году Еврокомиссия обвинила корпорацию в том, что она отдает приоритет собственным поисковым онлайн-сервисам; в 2016 году - в злоупотреблении доминирующим положением на рынке приложений для мобильных устройств под управлением разработанной Google операционной системы Android.
Кроме того, еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер заявляла, что ЕК выдвинула новое обвинение в адрес корпорации за политику размещения флеш-рекламы в интернете, отметив, что Google навязывает своим клиентам минимальные объемы своих рекламных объявлений и техническими средствами блокирует доступ к рекламе своих конкурентов при поиске.