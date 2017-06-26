Матвиенко: Россия потеряла около 100 млрд рублей от банкротств банков в 2013-2016 гг.

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Объем исчезнувших средств в банках, лишившихся лицензий в период с 2013 по 2016 год оценивается в более чем 2% ВВП РФ. Об этом в ходе заседания Межрегионального банковского совета при Совете Федерации заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

"С сожалением должна отметить, что дополнение Уголовного кодекса статьей об ответственности руководителей финансовых организаций за искажение отчетности не смогло переломить ситуацию. Объем исчезнувших средств в капиталах банков (превышение суммы обязательств банка над его активами на момент отзыва лицензии - ред.), лишившихся лицензий с середины 2013 до октября 2016 года, экспертами оценивается в размере более 2% ВВП", - сказала спикер.

В результате, по словам Матвиенко, потери государства от банкротств финансовых организаций составили около 100 миллиардов рублей. "При этом вкладчикам было выплачено почти 600 миллиардов рублей страхового возмещения. Всего, как указывает Агентство по страхованию вкладов (АСВ), на сегодняшний день насчитывается почти восемь миллионов вкладчиков обанкротившихся банков, которые имеют право на возмещение. А объем выплат с момента создания АСВ уже стремится к полутора триллионам рублей", - отметила сенатор.

Матвиенко полагает, что наказание за преднамеренное банкротство банков и за другие виды мошенничества этой сфере в настоящее время является слишком мягким, необходимо усилить уголовную ответственность за них.

"Мошенники заранее готовят банкротства, обходят наше законодательство, они очень способные, у них очень хорошие юристы, они выводят активы, используют другие способы. И когда наступает время "Ч", у них все выведено, все спрятано. Тогда дают семь лет условно", - указала она.

"Может быть, надо рассмотреть и усиление уголовной ответственности, если судом доказано, что это умышленное мошенничество, обман людей? И не условно, это вообще нонсенс. Нужно, чтобы люди боялись, что можно надолго попасть в тюрьму, и миллиарды уже не понадобятся", - предположила спикер.

В качестве примера Матвиенко привела ситуацию с одним из крупных банков. "Известный банк, который мы обсуждали некоторое время назад. Миллиарды, по-моему, увели, два года шли суд и следствие. Дали 8 лет, выпустят досрочно - и все, можно ехать потом и на миллиарды шикарно жить", - подчеркнула сенатор.

Матвиенко отметила, что эта ситуация является недопустимой, так как государство вынуждено платить пострадавшим и несет огромные убытки. Она также возмутилась тем, что на предварительном следствии (по делам о банкротствах - прим. ТАСС) "люди сидят, кушают еду из ресторана, маникюры, прически у них, прекрасно себя чувствуют, так как нежесткие условия". "Они и в тюрьме будут сидеть и кушать из ресторана, а потом выйдут досрочно. Какой ущерб государству, которое платит за этих людей", - заключила сенатор.