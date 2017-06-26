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Орешкин подтвердил возможность выхода на 2-процентный рост ВВП по итогам 2017 года

Экономика и бизнес
26 июня, 13:54 дата обновления: 26 июня, 14:09 UTC+3

Прогноз по росту экономики Минэкономразвития сделало в апреле

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин подтвердил возможность выйти на 2-процентный рост ВВП по итогам текущего года. Об этом он сказал на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева по основным параметрам бюджета 2018-2020 годов. В рамках совещания обсуждается также прогноз социально-экономического развития на период 2018-2020 годов.

"Прогноз (Минэкономразвития - прим. ТАСС) мы рассматривали в апреле. Если посмотреть на те тенденции, которые сейчас складываются, то видно, что по росту ВВП - мы тогда обсуждали на совещании, 2% мы поставили прогноз, - было много сомнений. Последние цифры показывают, что мы движемся примерно в этом направлении", - сказал он.

Правительство РФ 13 апреля рассмотрело три варианта прогноза социально-экономического развития РФ на 2018-2020 годы - консервативный, базовый, целевой - и приняло за основу так называемый базовый сценарий, при котором рост ВВП в 2017 г. составит 2%, а потом на три года стабилизируется на 1,5%. При этом российские власти обещали заняться проработкой мер для достижения целевого варианта, который прогнозирует ускорение роста экономики до темпов выше среднемировых - 3,1% в 2020 году.

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Орешкин, Максим Станиславович
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