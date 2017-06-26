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Минфин представил в правительство список кандидатов в совет директоров АСВ

Экономика и бизнес
26 июня, 14:55 дата обновления: 26 июня, 15:46 UTC+3

В перечне пять фамилий, список по ЦБ утвердят позже

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Министерство финансов РФ представило в правительство список кандидатов в совет директоров АСВ.

Об этом сообщил замминистра Алексей Моисеев журналистам в Совете Федерации, уточнив, что предложение внесено в рамках квоты правительства в состав совета, составляющей пять кандидатов.

"Мы внесли согласованный список в правительство, по Центральному банку будет список еще утверждаться. Список, который мы внесли в правительство и, надеюсь, оно его поддержит, - это первый заместитель руководителя аппарата правительства Максим Акимов, замминистра экономического развития Николай Подгузов, замруководителя ФНС Сергей Аракелов, референт экспертного управления администрации президента Федор Малышев и замминистра финансов Алексей Моисеев. Это [проект] распоряжения, которое мы внесли председателю правительства", - сказал Моисеев.

По данным сайта АСВ, в состав совета директоров госкопрорации входит 13 членов, в числе которых министр финансов РФ Антон Силуанов, глава Банка России Эльвира Набиуллина, первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Максим Акимов, директор департамента финансовой политики Минфина РФ Сергей Барсуков, глава АСВ Юрий Исаев, советники главы ЦБ РФ Алексей Симановский и Сергей Игнатьев, заместитель руководителя ФАС Денис Наумчев, замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, заместитель председателя Банка России Сергей Голубев, директор департамента корпоративного управления Министерства экономического развития Юлия Лещевская, начальник департамента бюджетной политики и финансовых рынков экспертного управления президента РФ Федор Малышев, бывший зампред ЦБ РФ Михаил Сухов.

В апреле сообщалось, что бывший заместитель председателя Банка России Михаил Сухов вышел из состава совета директоров АСВ.

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