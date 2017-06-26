ЦБ: рынок деривативов в РФ сократится, если не обжаловать иск "Транснефти" к Сбербанку

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Рынок производных финансовых инструментов (ПФИ) может уйти из России, если не будет обжаловано решение суда по иску "Транснефти" к Сбербанку по взысканию убытков по деривативам. Об этом сообщил журналистам первый зампред Банка России Сергей Швецов.

Речь идет о решение Арбитражного суда Москвы, удовлетворившего иск "Транснефти" к Сбербанку о признании недействительной сделки с деривативами, в результате которой трубопроводная компания понесла убытки на 66 млрд руб.

По мнению Швецова, существует риск, что российские компании станут хеджировать валютные и процентные риски с использованием ПФИ при участии банков-нерезидентов, а не российских банков.

"Мы немножко обеспокоены тем, как суд трактовал отнесение "Транснефти" к неквалифицированным инвесторам. Здесь надо будет думать, что делать, чтобы не было негативных последствий для финансового рынка от этого решения, чтобы рынок опять не ушел за пределы РФ и сузил бы возможности для российских компаний хеджировать свои риски. Позиция такая, что действительно это определенное событие, которое должно найти ответ и у регулятора, и у рынка, как изменить технологию, чтобы рынок остался в РФ. Потому что сейчас вероятность, что рынок уйдет из РФ, чрезвычайно высокая, если это решение не будет обжаловано", - сказал Швецов.

Ранее ЦБ, комментируя решение суда по иску "Транснефти" к Сбербанку, обращал внимание на то, что все чаще основаниями для оспаривания компаниями своих обязательств по сделкам с производными финансовыми инструментами на внебиржевом финансовом рынке становится указание на недостаточную квалификацию нефинансовых организаций и невозможность проведения ими адекватной оценки своих рисков.

Однако, по мнению регулятора, деятельность крупных компаний на финансовом рынке носит системный характер и они, безусловно, являются квалифицированными инвесторами, которые могут как принимать самостоятельные решения об использовании ПФИ для управления рисками, так и оценивать последствия заключения таких сделок.

Сбербанк против "Транснефти"

В начале июня Арбитражный суд Москвы признал недействительной сделку Сбербанка и "Транснефти" с производными финансовыми инструментами, в результате которой компания получила более 66 млрд руб. убытков.

Сделка с деривативами была заключена перед валютным кризисом 2014 года с целью снижения стоимости обслуживания биржевых рублевых облигаций "Транснефти".

В отчете по МСФО за 2014 год "Транснефть" сообщила, что в декабре 2013 года "в целях снижения стоимости обслуживания корпоративных облигаций группа заключила сделку с банком, контролируемым государством", одновременно приобрела барьерный опцион-пут с отлагательным условием и продала барьерный опцион-колл с отлагательным условием на $2 млрд с датой исполнения в сентябре 2015 года.

Осенью 2014 года "группа и вышеуказанный банк" заключили сделку "процентный своп" предполагающий обмен плавающей ставки на плавающую (float-to-float) на основе амортизируемой номинальной суммы на срок до 2029 года. В рамках сделки были реструктурированы условия по барьерным опционам в части изменения барьера в сторону увеличения, а также заключены опционы со сроками исполнения в октябре - декабре 2014 года.

Чистый убыток от операций с производными финансовыми инструментами "Транснефти" за 2014 год составил 75,3 млрд руб.

Сбербанк намерен обжаловать решение суда. По словам вице-президента Sberbank CIB (подразделение, через которое проводятся сделки по хеджированию) Андрея Шеметова, решение суда в пользу "Транснефти" может привести к массовой подаче подобных исков к банкам, в результате чего убытки российской банковской системы могут достигнуть 1 трлн руб., а сам российский финансовый рынок будет отброшен в 1998 год.