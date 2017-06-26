В Алтайском крае на поддержку МСП направят 189 млн рублей в 2017 году

БАРНАУЛ, 26 июня. /ТАСС/. Власти Алтайского края направят на поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП) в 2017 году 189 млн рублей из регионального бюджета. Эти средства будут направлены в рамках краевой программы развития и поддержки МСП, сообщил в понедельник на пресс-конференции министр финансов региона Владимир Притупов.

"По программе поддержки МСП будет направлено 189 млн рублей, это примерно на 10 млн рублей больше, чем в прошлом году", - сказал Притупов.

По словам министра финансов края, на сегодня в регионе активно развивают четыре направления поддержки МСП. Бизнесу оказывают организационную поддержку в снятии барьеров при работе с госорганами, также, это принятие специального налогового законодательства в виде упрощенной системы налогообложения, введение патентов и налоговых каникул, пониженные ставки по кредитам.

Притупов отметил, что поддержка МСП - это гранты на технологическое развитие, финансирование муниципальных программ, работа двух крупных институтов - гарантийного фонда и фонда микрозаймов, общая капитализация которых превышает 1 млрд рублей.

В Алтайском крае работает порядка 90 тысяч субъектов МСП. Почти треть налогов в бюджет региона поступает от этих представителей бизнеса. По итогам 2016 года, малые и средние предприятия края направили в бюджет более 19,2 млрд рублей, в общей сумме налоговых поступлений это 26,3%.