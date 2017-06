Участники Всемирного экономического форума обсудят инновационное развитие

ДАЛЯНЬ, 27 июня. /ТАСС/. Участники 11-го Всемирного экономического форума (ВЭФ-2017) в городе Даляне (северо-восточная провинция Ляонин) во вторник приступают к проведению серии пленарных заседаний, на которых будут обсуждаться ключевые проблемы инновационного глобального развития.

Серия дискуссий и тематических сессий мероприятия, известного также как "встречи новых чемпионов" (Meeting of the New Champions), пройдет под девизом "Инклюзивный рост в условиях 4-й индустриальной революции".

Четыре "тематические основы" и ключевая проблематика ВЭФ-2017

Искусственный интеллект и новые технологии ради будущего человечества, деловые модели потребительского общества, новые стратегии устойчивого развития, а также инклюзивный рост за счет эффективного использования геоэкономических факторов - четыре основополагающих тематических направления форума.

В рамках первой из четырех секций, посвященной передовым разработкам и методам, которые позволяют существенно улучшить условия жизнедеятельности человека на нашей планете, будут обсуждаться такие важные и актуальные темы, как робототехника, нейрокомпьютерный интерфейс, здоровое и доступное питание, технологии для решения проблемы беженцев, распределенные базы данных, генная инженерия, терапевтические нейротехнологии, клонирование человека, интернет вещей, системы производства будущего, новейшие методы лечения онкологии и многое другое.

Непрекращающийся процесс появления на свет новых изобретений как основа благополучия потребителя, который в свою очередь выступает в качестве двигателя прогресса - эта тема находится в центре внимания второй секции, где речь будет идти о цифровой экономике, диверсификации инвестиционных рисков, переработке отходов в энергию, суперкомпьютерах.

Поступательность, преемственность и стабильность как основа роста станут предметом дискуссий третьей секции. Как отмечается в программе форума, в будущем эти понятия будут неизменно ассоциироваться с развитой системой финансов, высокотехнологичными средствами передвижения, успешной борьбой с эпидемиями, прогрессирующими экологическими чистыми технологиями, реализацией крупномасштабных инфраструктурных проектов, внедрением инновационных методов в сельском хозяйстве, освоением богатейшей ресурсной базы океанов.

Четвертое "геоэкономическое" направление будет представлено такими актуальными темами, как "целостный взгляд на "Новый Шелковый путь", "перспективы поддержания безопасности на Корейском полуострове", "последствия гипотетически возможной Третьей мировой войны", "будущее европейской политики", "наступление кризиса в сфере кибербезопасности", "конфликты будущего".

Принимающая сторона

В масштабном мероприятии, посвященном вопросам инклюзивного развития, примет участие свыше 2 тыс. представителей правительства, деловых и научных кругов из 84 стран мира. Церемонию открытия мероприятия проведет на северо-востоке Китая премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

"Данный форум - важная платформа как для Даляня, где он будет проводиться, так и для Китая в целом, - отметил на пресс-конференции, посвященной данному событию, вице-мэр города Лу Линь. - Мы с гордостью напоминаем, что пять из десяти встреч успешно состоялись именно здесь. Муниципалитет Даляня уделил большое внимание подготовке к мероприятию нынешнего года".

По его словам, администрация города делает особый акцент на вопросе поддержания общественной безопасности на период проведения форума. Для минимизации риска возникновения затруднений организационного характера власти задействуют более 500 волонтеров.

Правительство Китая на форуме будут представлять глава МИД страны Ван И, министр науки и техники Вань Ган, председатель Госкомитета по делам развития и реформ Хэ Лифэн, глава Комитета по контролю и управлению государственным имуществом при Госсовете КНР Сяо Яцин, а также секретарь парткома провинции Ляонин (северо-восток страны) Ли Си, губернатор провинции Хэбэй (север) Сюй Цинь, заместитель секретаря парткома провинции Гуандун (юг) Жэнь Сюэфэн.

Китайские предприниматели проявили высокую заинтересованность к форуму, выразив готовность принять участие в ряде его сессий. Среди наиболее заметных представителей местного бизнеса - член совета директоров Китайской алюминиевой корпорации (CHINALCO) Лю Сянминь, президент интернет-гиганта Baidu Чжан Яцинь, председатель сталелитейной корпорации Baowu Steel Group Ма Гоцян, глава логистической компании COSCO Сюй Лижун, председатель Государственной электросетевой корпорации Китая Шу Иньбяо.

В целом, как рассказал журналистам на брифинге по случаю открытия форума директор-распорядитель ВЭФ-2017 Дэвид Айкман, порядка 36% участников данного мероприятия - представители КНР.

Россия: энергетика, новые технологии и инновации

Как сообщалось ранее, в форуме должен был принять участие министр экономического развития России Максим Орешкин, однако в связи с загруженностью рабочего графика он не прибудет в Далянь. "Об отмене визита стало известно в последние 24 часа, вместо главы ведомства прибудет его заместитель Алексей Груздев", - рассказала корреспонденту ТАСС глава Евразийской секции ВЭФ-2017 Анастасия Калинина.

На пленарном заседании, которому в первую очередь уделила внимание российская сторона, будут обсуждаться перспективные, экологически чистые источники энергии, государственные реформы в области энергетики, а также децентрализация и трансграничные поставки энергоносителей. Участники дискуссий уделят внимание глобальным трансформациям в энергетике, адаптации управленческих процессов к новым экономическим условиям.

От российского правительства на форуме будет присутствовать помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

Научные круги в частности будут представлены российским физиком из Института науки и технологий Сколково Артемом Огановым - автором методов компьютерного дизайна, новых материалов и предсказания кристаллических структур. На пленарной сессии "Глобальная наука: взгляд из России" он вместе с Фурсенко расскажет о проводимых в РФ реформах в области науки, о новейших отечественных методах преобразования международной системы инноваций.

В форуме примут участие представители высшего руководства как минимум 15 компаний и банков России, в частности президент ОК "Русал" Олег Дерипаска, руководитель правления стратегии ПАО "Северсталь" Андрей Лесуновский, руководитель Yandex Data Factory Евгения Завалишина, председатель совета директоров банка ВТБ Ольга Дергунова, управляющий директор ООО "Сибур" Сергей Комышан.

Ожидается, что данный форум путем активизации международных контактов и установления новых связей позволит стимулировать развитие российских инновационных отраслей, а также более эффективно задействовать потенциал России в области передовых технологий.

Прочие участники

Большой интерес к тематике форума проявили представители правительственного руководства, деловых и научных кругов всех континентов нашей планеты. К примеру, в сессиях примут участие министр торговли Таиланда Апиради Тантрапорн, министр реформ, планирования и развития Пакистана Ахсан Икбал, вице-президент Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) Дэнни Александер, вице- председатель JP Morgan Chase & Co по АТР Цзин Ульрих, президент Европейского совета по научным исследованиям Жан-Пьер Бургиньон, заместитель директора-распорядителя МВФ Чжан Тао и многие другие.

"Технологии и инновации играют огромную роль в формировании жизнеспособного, процветающего, гармонично развивающегося общества, - подчеркнул директор-распорядитель ВЭФ-2017 Дэвид Айкман. - Ежегодная встреча "новых чемпионов" уникальна не только потому, что благодаря ей руководящие лица могут получить правильное представление, как им следует осуществлять успешное руководство в нашу эпоху перемен, но и в силу того, что объединяет воедино представителей всех групп заинтересованных лиц".

По его словам, именно благодаря такому консенсусу становится возможным решать сложнейшие назревшие проблемы современности.