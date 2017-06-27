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"Известия": банки РФ опробуют технологии сбора и регистрации биометрических данных

Экономика и бизнес
27 июня, 3:54 UTC+3 МОСКВА

Отмечается, что из 30 крупнейших по активам кредитных организаций о своем участии в тестировании уже заявили ВТБ24, Россельхозбанк, Бинбанк и Росбанк

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МОСКВА, 27 июня. Российские банки с июля 2017 года начнут тестирование решений для национальной биометрической платформы (НБП) по сбору и регистрации биометрических параметров граждан - изображений лица и голосовых слепков. Об этом газете "Известия" рассказал председатель Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин, который курирует участие банков в проекте.

Отмечается, что из 30 крупнейших по активам кредитных организаций о своем участии в тестировании уже заявили ВТБ24, Россельхозбанк, Бинбанк и Росбанк.

По словам Емелина, планируется, что к декабрю кредитные организации смогут опробовать эти решения, после чего технологии сбора биометрических параметров и формирование биометрических шаблонов будут внедрены на практике. "Сбор биометрических параметров россиян и в дальнейшем проверка их по биометрическим данным станет возможным благодаря НБП, - уточнил Емелин. - Все биометрические шаблоны будут храниться в НБП".

Банки, по словам главы НСФР, будут идентифицировать граждан через портал госуслуг, а также проводить проверку личности по биометрическому шаблону НБП. В пресс-службе "Ростелекома" уточнили, что биометрия сделает цифровые услуги еще более доступными.

Старший вице-президент, директор департамента клиентского обслуживания ВТБ24 Наталья Смирнова рассказала изданию, что технология распознавания по голосу позволяет создать удобный для клиента и достоверный для банка процесс подтверждения операций, что может в разы увеличить как объем проверяемых операций, так и минимизировать риски клиентов и банка. В перспективе это может привести к существенному сокращению расходов, добавила она.

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