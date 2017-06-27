Южная Корея готова подписать соглашение о свободной торговле со странами Евразии

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СЕУЛ, 27 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ён призвал во вторник участников открывшегося в Сеуле второго совещания спикеров парламентов стран Евразии подумать о возможности заключения соглашения о свободной торговле с его страной.
"Мы должны также содействовать развитию экономики и инвестиций в Евразийском регионе", - заметил Ли Нак Ён.
"Корейское правительство стремится расширить свободные рынки, в частности, число участников соглашения о свободной торговле. Хотел бы просить вас проявить интерес к этому вопросу", - обратился к участникам совещания глава кабинета министров.