Южная Корея готова подписать соглашение о свободной торговле со странами Евразии

СЕУЛ, 27 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ён призвал во вторник участников открывшегося в Сеуле второго совещания спикеров парламентов стран Евразии подумать о возможности заключения соглашения о свободной торговле с его страной.

"Мы должны также содействовать развитию экономики и инвестиций в Евразийском регионе", - заметил Ли Нак Ён.

"Корейское правительство стремится расширить свободные рынки, в частности, число участников соглашения о свободной торговле. Хотел бы просить вас проявить интерес к этому вопросу", - обратился к участникам совещания глава кабинета министров.