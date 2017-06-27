Кабмин ввел обязательную сертификацию отопительных приборов и теплоизоляционных материалов

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об обязательном подтверждении соответствия отопительных приборов, теплоизоляционных материалов, строительных растворов и смесей требованиям безопасности. Соответствующий документ опубликован во вторник на сайте кабмина.

"Введены обязательная сертификация радиаторов отопления и отопительных конвекторов и декларирование соответствия теплоизоляционных материалов, строительных растворов и смесей. Для выполнения производителями обязательных требований к такой продукции и обеспечения аккредитации соответствующих органов предусматривается необходимый переходный период", - говорится в справке к документу.

Как поясняется в сообщении, на российском рынке значительная доля реализуемых импортных теплоизоляционных материалов, строительных смесей и растворов, радиаторов отопления и отопительных конвекторов не соответствуют обязательным требованиям безопасности, что может нанести ущерб здоровью людей.

"Иностранные производители такой продукции получают необоснованные конкурентные преимущества перед российскими за счет снижения себестоимости производства в ущерб показателям качества и безопасности", - отмечается в справке.

Требования безопасности в отношении такой продукции устанавливаются в национальных стандартах, однако они не включены в нормативную базу действующих технических регламентов и применяются на добровольной основе, говорится в сообщении. Поскольку процедуры обязательного подтверждения соответствия отсутствуют, это затрудняет отслеживание продукции от конечного потребителя к производителю, а также не позволяет привлекать недобросовестных производителей к ответственности по составам, предусмотренным КоАП РФ, отмечается в справке.

Предполагается, что введение обязательной сертификации будет способствовать снижению доли небезопасной и некачественной продукции на российском рынке.