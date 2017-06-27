Абхазия в 2017 году увеличит поставки вина в Россию

СУХУМ, 27 июня. /ТАСС/. Единственный поставщик вина из Абхазии в Россию "Вина и воды Абхазии" в 2017 году планирует увеличить объем экспорта на 8,6% - до 24,1 млн бутылок, сообщил ТАСС заместитель директора предприятия, главный винодел Валерий Авидзба. Власти Абхазии отмечают, что список экспортеров вина в РФ вскоре может вырасти, а в торгпредстве РФ указывают на необходимость увеличения числа виноградников для повышения качества продукции.

"Предприятие "Вина и воды Абхазии" ежегодно наращивает экспорт своей продукции в РФ в среднем на 1,5 млн бутылок: если в 2015 году в Россию вывезено 20,7 млн бутылок вина, а также 288 тыс. бутылок коньяка и 84 тыс. бутылок игристых вин, то в 2016 году - 22,2 млн бутылок вина, в том числе 41,2 тыс. бутылок коньяка (игристые не экспортировались - прим. ТАСС)", - сказал Авидзба.

"В текущем году мы планируем поставить на российский рынок 24,1 млн бутылок вина, 200 тыс. бутылок игристых вин и 103 тыс. бутылок коньяка", - добавил он. Таким образом, поставки вина вырастут на 8,6%.

Авидзба сообщил, что наибольшим спросом у россиян пользуются красные вина (70% экспорта).

Поддержка власти

"Абхазия всегда готова конкурировать за рынки сбыта, особенно по вину, которое традиционно является одной из ключевых экспортных позиций нашей страны. Абхазское вино традиционно пользуется высоким спросом на российском рынке, является популярным и устойчивым брендом", - сказал ТАСС заместитель министра экономики республики Батал Тарба.

Он отметил, что "Россия открыта к увеличению предложения винной продукции со стороны Абхазии". "Дело за абхазскими предпринимателями, которые должны увеличивать объемы производства, расширять ассортимент продукции, находить пути доступа на российский рынок через крупные торговые сети и других партнеров", - пояснил он.

По словам замминистра, активно прорабатывают возможности выхода на экспорт и новые компании, которые сейчас продвигают продукцию на внутреннем рынке.

"С точки зрения государственного подхода мы считаем производство вина очень перспективным направлением развития экономики и готовы оказывать максимальное содействие усилиям предпринимателей в этой сфере. Более того, в рамках ведомственной целевой программы поддержки экспорта в 2017-2019 годах предусматривается ряд конкретных мер финансового, организационного и информационного характера, направленных на оказание помощи экспортерам", - сказал Тарба.

Нужны виноградники

По данным торгового представителя РФ в Абхазии Владимира Некрасова, у российского потребителя абхазское вино пользуется популярностью. "Люди знают названия, привержены к брендам, но, к сожалению, у Абхазии собственных виноградников очень мало. Из их винограда можно произвести только десятую долю того, что они выпускают", - сказал Некрасов.

Торгпред отметил, что сухумский завод "Вина и воды" приступил к закладкам новых плантаций в Сухумском и Гулрыпшском районах, использовались в основном французские и итальянские сорта винограда - шардоне, каберне, мерло. "Другой завод "Напитки Абхазии" занялся закладкой виноградников французских сортов в Гагрском районе. Есть еще в республике и частные виноградники, которые в меру своих возможностей набирают оборот, и все это говорит о планомерном развитии этой отрасли", - считает он.

Некрасов привел данные статистики Федеральной таможенной службы России, согласно которым поставки вина в Россию (без учета игристых вин) в 2016 году достигли 174,7 млн л. "По сравнению с 2015 годом они выросли на 4,5%. Топ-3 стран-поставщиков по сравнению с предыдущим годом не изменился: это Испания (21,2%), Италия (17,5%) и Франция (14,5%). Четвертое место в 2016 году по объемам поставок заняла Грузия (11,2%), сменившая прежде занимавшую эту строчку Абхазию, на которую в 2016 году пришлось 9,5% рынка в физическом выражении", - сказал торгпред.

Возрождение аборигенных сортов

В настоящее время "Вина и воды Абхазии" наращивают объемы собственного сырья для производства вина. По словам Авидзбы, пока у компании лишь 20% собственного виноматериала, остальное сырье завозится из Молдавии и Одесской области Украины.

"Наша компания заложила с 2004 года виноградные плантации на 500 га земли, где произрастает около 40 наименований европейских сортов винограда, из них на 300 га уже собирают урожай. Проводится большая работа по воссозданию абхазских аборигенных сортов, которые, к сожалению, почти вымерли", - сказал он.

Авидзба рассказал, что предприятие нашло около 15 наименований местных аборигенных сортов в разных уголках Абхазии. "Благодаря новым технологиям Института виноградарства и виноделия "Магарач" (институт РАН, Крым - прим. ТАСС) удалось размножить 10 наименований и рассадить на 3 га земли близ Сухума, и в настоящее время они уже плодоносят", - отметил он.