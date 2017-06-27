Акции АФК "Система" упали на 13,8% на фоне мер обеспечения по иску "Роснефти"

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Акции АФК "Система" на открытии торгов Московской биржи рухнули на 13,8%, до 11,2 руб. за бумагу, акции МТС снизились на 5%, до 227,1 руб. за бумагу. Об этом свидетельствуют данные биржи. Таким образом, акции "Системы" опустились до минимумов с декабря 2014 г., МТС - до уровней начала декабря 2016 г.

Снижение котировок происходит на фоне новости о наложении судом ареста на принадлежащие "Системе" 31,76% акций МТС, 100% акций "Медси" и 90,47% акций БЭСК в качестве обеспечения требований по иску "Роснефти" на 170,6 млрд руб.

По состоянию на 10:10 мск акции АФК "Система" замедлили снижение до 9,35% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 11,78 руб. за бумагу. Акции МТС также отыграли часть потерь, и торгуются на уровне 230,9 руб. - на 3,41% ниже стоимости на закрытии предыдущих торгов.

Ранее в "Системе" заявили, что акционеры компании и оператора МТС, в котором АФК владеет 50,03%, уже потеряли более 150 млрд руб. из-за иска "Роснефти".

Суть иска

В начале мая "Роснефть" и подконтрольная ей "Башнефть" подали в Арбитражный суд Башкирии иск с требованием взыскать с АФК "Система" и ЗАО "Система-Инвест" 106,6 млрд руб. убытков, причиненных "Башнефти" в результате ее реорганизации в 2014 г. Впоследствии истцы увеличили сумму претензий до 170,6 млрд руб. с учетом девальвации рубля. К иску также присоединилась Башкирия, владеющая 25% плюс одна акция "Башнефти".

С 2005 г. по 2014 г. "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после была возвращена в государственную собственность. В 2016 г. 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд руб. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти". Башкирии принадлежит 25% плюс одна акция "Башнефти".

22 июня АФК "Система" направила "Роснефти" предложение о внесудебном урегулировании спора, однако в "Роснефти" считают, что конкретных предложений в письме АФК "Система" нет. Компания намерена продолжить судебное разбирательство. АФК "Система" в свою очередь считает необходимым провести независимую экспертизу для оценки итогов реорганизации "Башнефти" и наступивших финансовых последствий.

Кроме того, АФК "Система" обжаловала решение суда о вступлении Башкирии в качестве соистца по иску. Апелляционная жалоба зарегистрирована 21 июня.