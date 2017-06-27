Счетная палата выявила нарушения прав граждан при переходе из ПФР в НПФ

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Счетная палата РФ в ходе проверки процедуры подачи заявлений граждан о переходе из негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в Пенсионный фонд России (ПФР), а также из одного фонда в другой в электронной форме за период с 2012 по 2016 год выявила риски фальсификации заявлений от имени застрахованных лиц и ряд схем, препятствующих реализации права граждан на смену страховщика. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

По данным Счетной палаты, в 2015-2016 гг. произошел существенный рост числа застрахованных лиц, заключивших договоры об обязательном пенсионном страховании с НПФ и подавших в ПФР заявления о выборе фонда. В 2012 г. количество принятых заявлений о переходе к другому страховщику (ПФР, НПФ) составило 8,6 млн заявлений, в 2015 г. - 11,1 млн, в 2016 г. - 11,5 млн. При этом большинство застрахованных лиц подавали заявления о выборе НПФ в электронной форме через удостоверяющие центры.

Трудности перехода

Проверка принятых ПФР от аккредитованных удостоверяющих центров заявлений граждан о смене страховщика выявила несколько схем, препятствующих реализации права граждан на смену страховщика. Например, установлены массовые поступления в ПФР в один и тот же день двух заявлений от удостоверяющих центров на одно и то же застрахованное лицо - о смене страховщика и о переходе к действующему страховщику, которого застрахованное лицо предполагало сменить. Также были установлены факты поступления в ПФР дублирующих заявлений на одно и то же застрахованное лицо. При этом, согласно действующему законодательству, при поступлении в один день нескольких заявлений от одного застрахованного лица ПФР должен отказать в их рассмотрении.

"Действия аккредитованных удостоверяющих центров по передаче заявлений о смене страховщика в ПФР нуждаются в специальной проверке со стороны Министерства связи и массовых коммуникаций России", - отмечается в сообщении ведомства.

Счетная палата также отмечает, что имело место подписание гражданами договора об обязательном пенсионном страховании в устаревшей форме, не учитывающей изменения законодательства, чем граждане фактически вводятся в заблуждение, поскольку не имеют возможности ознакомиться с актуальной информацией о своих правах и обязанностях при передаче пенсионных накоплений в НПФ.

Кроме того, действующая процедура подачи гражданами заявления о досрочной смене страховщика по обязательному пенсионному страхованию не предусматривает предоставление информации о возможной потере им инвестиционного дохода по средствам пенсионных накоплений. Заявление подается непосредственно в ПФР, в то время как информацией о возможной потере инвестиционного дохода и его размере обладает страховщик, который распоряжается пенсионными накоплениями застрахованного лица. "В ходе проверки выявлен случай потери застрахованным лицом инвестиционного дохода в размере свыше 500 тыс. руб.", - отмечают эксперты Счетной палаты.

По итогам проверки коллегия Счетной палаты приняла решение направить представление в ПФР, информационные письма в правительство России, Банк России, Министерство связи и массовых коммуникаций России, АО "Негосударственный пенсионный Фонд Сбербанка", ОАО "Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления", АО "Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики", обращения в Генеральную прокуратуру, ФСБ. Отчет по проверке будет направлен в палаты Федерального Собрания.