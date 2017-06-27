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Telegraph: доходы Елизаветы II станут рекордными в следующем финансовом году

Экономика и бизнес
27 июня, 13:26 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 27, июня. /ТАСС

По данным издания, почти двукратное увеличение доходов по сравнению с предыдущим годом связано с успешной деятельностью компании Crown Estate, управляющей королевским имуществом от лица монарха

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ЛОНДОН, 27 июня. /ТАСС/. Ежегодные доходы королевы Великобритании Елизаветы II достигнут в 2018-2019 финансовом году (начинается в апреле) рекордного уровня - 82,2 млн фунтов стерлингов (около $105 млн). Об этом сообщает во вторник газета The Daily Telegraph.

Подобное почти двукратное увеличение доходов по сравнению с предыдущим годом связано с успешной предпринимательской деятельностью компании Crown Estate, которая управляет от лица Елизаветы II королевским имуществом, и увеличением с 15% до 25% в ближайшее 10-летие ежегодного государственного содержания, выплачиваемого Елизавете II, с учетом ремонта Букингемского дворца. По предварительным оценкам, многочисленные работы, в том числе реставрационные, обойдутся в 2017-2027 гг. в 369 млн фунтов (почти $470 млн).

Согласно законодательству, всю свою прибыль Crown Estate перечисляет министерству финансов Великобритании. Размер содержания суверена, выплачиваемого из средств британских налогоплательщиков, определяется парламентом страны. За повышение содержания монаршей фамилии на 10% в ближайшее десятилетие проголосовали 464 депутата палаты общин, "против" высказались 56 народных избранников.

Выделяемая таким образом сумма используется на самые разные нужды, в том числе на официальные поездки представителей королевской семьи и приемы, а также на оплату труда сотрудников королевских дворцов.

Согласно обнародованным данным, только на поездки членов монаршей семьи в 2016-2017 финансовом году было потрачено 4,5 млн фунтов ($5,7 млн) - на 500 тыс. фунтов больше, чем в предыдущем.

По мнению хранителя денег, ассигнованных на личные расходы монарха, сэра Алана Рейда, такие расходы вполне оправданны. "Ежегодные затраты каждого британца на эти счета составляют, - по его словам, - около 65 пенсов, что равно стоимости почтовой марки первого класса". "С учетом всего того, что делает королева, представляя свою страну, уверен, что в данном случае можно говорить об отличном соотношении цены и качества", - добавил Рейд.

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