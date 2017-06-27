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Росимущество не войдет в процесс по иску "Роснефти" к АФК "Система"

Экономика и бизнес
27 июня, 13:42 дата обновления: 27 июня, 13:49 UTC+3

Официальный представитель "Системы" сообщил, что АФК будет оспаривать соответствующее решение суда

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© Сергей Бобылев/ТАСC

УФА, 27 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Башкирии отказал в удовлетворении ходатайства о привлечении Росимущества в процесс по иску "Роснефти" к АФК "Система" на 170,6 млрд рублей в качестве третьего лица, однако АФК планирует обжаловать это решение.

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© Сергей Бобылев/ТАСC

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"Отказать ответчику в удовлетворении ходатайства", - сказала судья в ходе заседания. Официальный представитель АФК Сергей Копытов сообщил ТАСС, что "Система" будет оспаривать это решение суда.

Ходатайство о привлечении Росимущества в качестве третьего лица заявляли в суде представители АФК "Система", истцы - "Роснефть" и Минземимущество Башкирии были против.

В ходе предварительного заседания 6 июня "Система" попросила суд привлечь к делу Росимущество в качестве третьей стороны, поскольку ведомство поддержало реорганизацию "Башнефти". Представители "Роснефти" и Минземимущества Башкирии высказались против привлечения Росимущества и обосновали свою позицию тем, что "действия Росимущества по "Башнефти" не имеют никакого отношения к предмету требований".

"Роснефть" в мае подала иск в суд к АФК "Система" и "Система-Инвест" о взыскании 106,6 млрд рублей убытков, причиненных в результате реорганизации "Башнефти", впоследствии сумма иска была увеличена до 170,6 млрд в связи с девальвацией рубля. 6 июня в процесс в качестве соистца вошла Башкирия, владеющая пакетом 25%+1 акция "Башнефти". АФК "Система" не согласна с предъявляемыми претензиями и считает их необоснованными.

АФК "Система" 22 июня предложила "Роснефти" урегулировать спор вне суда, однако в "Роснефти" считают, что конкретных предложений в письме АФК "Система" нет. Нефтяная компания намерена продолжить судебное разбирательство. Суд по ходатайству "Роснефти" наложил арест на 31,76% акций МТС, 100% акций "Медси" и 90,47% акций БЭСК, принадлежащих "Системе".

С 2005 по 2014 год "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после чего была возвращена в государственную собственность. В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд рублей. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти".

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