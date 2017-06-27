Украинские банки и предприятия подверглись хакерской атаке

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КИЕВ, 27 июня. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) сообщил, что банки и предприятия коммерческого и государственного сектора страны подверглись "внешней хакерской атаке" неизвестным вирусом.
"В результате таких кибератак эти банки имеют сложности с обслуживанием клиентов и осуществлением банковских операций. Сейчас в финансовом секторе усилены меры безопасности и противодействия хакерским атакам для всех участников финансового рынка", - говорится в сообщении пресс-службы НБУ.
Нацбанк не уточнил, в отношении каких именно финучреждений и компаний была совершена хакерская атака.