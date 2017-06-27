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Никелевый завод в Норильске будет законсервирован и демонтирован

Экономика и бизнес
27 июня, 16:56 UTC+3 НОРИЛЬСК НОРИЛЬСК 27, июня. /ТАСС

Директор заполярного филиала "Норникеля" Александр Рюмин заявил, что "никакого вредного производства на территории Никелевого завода не будет"

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Никелевый завод Норильского металлургического комбината

Никелевый завод Норильского металлургического комбината

© Денис Кожевников/ТАСС

НОРИЛЬСК, 27 июня. /ТАСС/. Никелевый завод в Норильске (север Красноярского края), закрытый годом ранее, будет законсервирован. Затем предприятие будет демонтировано, а на землях завода проведут рекультивацию, сообщил во вторник журналистам директор заполярного филиала "Норникеля" Александр Рюмин.

"Что касается планов, то на сегодня можно сказать, что никакого вредного производства на территории Никелевого завода не будет. Здание есть, но пока вариантов для какого- либо производства нет. По всей видимости, сначала будет консервация с последующим демонтажем всего и рекультивация земель", - сказал он.

Начальник службы заказчика Никелевого завода Александр Куленков добавил, что "по всем существующим положениям консервация завода происходит на 10 лет, по истечении которых необходима будет расконсервация, то есть проведение мероприятий и принятие решения по дальнейшей ликвидации либо по дальнейшему использованию объекта".

По его словам, генеральным подрядчиком работ по демонтажу оборудования станет "Норильскникельремонт". "На данный момент у нас есть концепция проекта, разработанная на среднесрочную перспективу, уже определено и согласовано финансирование на ближайшие годы, есть графики, которых мы стараемся придерживаться", - добавил он.

Куленков подчеркнул, что "задача первоочередной важности - добыть самое ценное, что подлежит переработке на других предприятиях Заполярного филиала". "Впереди у нас еще демонтаж дымовых труб, а также большой комплекс работ по объектам размещения отходов", - уточнил он.

О закрытии Никелевого завода

В 2016 года "Норникель" закрыл устаревший Никелевый завод в Норильске, работающий со времен Великой Отечественной войны. Решение о закрытии завода было принято более трех лет назад. Сообщалось, что последние технологические этапы получения чистого никеля будут перенесены в Мурманскую область на Кольскую ГМК.

Закрытие завода сказалось на улучшении экологической ситуации в северном городе. Объем ежегодных выбросов в атмосферу составлял 380 тыс. тонн диоксида серы, который выделялся при плавке. На долю Никелевого завода приходилось более 25% выбросов диоксида серы в городской черте. С закрытием завода эти выбросы перестали поступать в атмосферу города.

На другие производства были перераспределены около 1,6 тыс. сотрудников, при этом 1 тыс. человек из них прошли переподготовку, и примерно половина получила новые специальности.

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