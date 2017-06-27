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Неопознанная угроза: есть ли защита от нового компьютерного вируса

Экономика и бизнес
27 июня, 19:30 UTC+3

Ряд компаний в России и на Украине подверглись заражению вирусом-шифровальщиком. ТАСС рассказывает, что известно о кибератаке и как обезопасить свой компьютер

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Сообщение с требованием денег на экране терминала “Ощадбанка” в Киеве

Сообщение с требованием денег на экране терминала “Ощадбанка” в Киеве

© REUTERS/Valentyn Ogirenko

27 июня атаке вируса-шифровальщика подверглись  компьютерные сети десятков компаний в России и на Украине. В компании Group-IB, которая занимается предотвращением и расследованием киберпреступлений, сообщили, что новая компьютерная угроза — это известный еще с 2016-го года троян Petya. В свою очередь, в "Лаборатории Касперского" ТАСС рассказали, что хотя вирус "содержит некоторые признаки, которые присутствуют в шифровальщике Petya, но при более детальном анализе оказалось, что это новая модификация трояна". 

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Так это Petya или не Petya?

Вирус-шифровальщик Petya – не новый (в отличие от вируса WannaCry, который 12 мая атаковал инфраструктуру множества организаций в 72-х странах мира). Еще в 2016-м году о нем писали специализированные издания. По версии ряда экспертов, сегодня компьютеры атаковала "модернизированная" версия этого трояна, которая научилась обходить защиту операционной системы Windows. 

В тоже время, руководитель отдела антивирусных исследований "Лаборатории Касперского" Вячеслав Закоржевский заявил ТАСС, что "это новое семейство шифровальщиков, которых мы не видели ранее".

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Как действуют подобные вирусы?

По словам специалистов в области кибербезопасности, основная цель таких вирусов – компьютеры корпораций. Троян приходит на почтовый ящик одного из компьютеров в сети, маскируясь под деловое письмо с приложенным файлом. После скачивания этого файла, компьютер выдает системную ошибку, компьютер автоматически перезагружается, а после включения, на экране отображается процедура "проверка загрузочных томов жесткого диска".

Это сообщение - стандартное для компьютеров с операционной системой Windows. На "чистом" компьютере эта программа проверяет, сохранилась ли на диске вся имевшаяся до экстренной перезагрузки информация. Однако, в случае с вирусом, в этот момент загружается не стандартная программа, а "зловредная". Она шифрует файлы компьютера, блокируя к ним доступ.

После этого на экране появляется сообщение с требованием заплатить $300 в биткоинах для разблокировки компьютера.

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Что делать, чтобы вирус не проник в компьютер?

Главное правило - не открывайте вложения из электронной почты, особенно в письмах от неизвестных вам адресатов. 

Убедитесь, что защитное ПО на компьютере работает корректно. Активируйте программу Shadow Copy (теневая копия - одна из программ, встроенных в Windows), если это еще не сделано. 

"Существуют средства по восстановлению файлов, такие как Shadow Copy. Однако, мы пока не можем подтвердить, что однозначно это поможет (в случае заражения)", - говорит Вячеслав Закоржевский. В то же время, по его словам, эта программа помогла тем, чей компьютер был заражен шифровальщиком WannaCry. 

 

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А если я все же скачал зараженный файл?

Если мы имеем дело все же с вирусом Petya, то в момент, когда компьютер выдает ошибку системы, файлы компьютера еще не зашифрованы и их можно спасти. Для этого нужно выключить компьютер (долгим нажатием на кнопку включения), а затем отсоединить от устройства жесткий диск, подключить его к "здоровому" устройству и скопировать на него данные. Не стоит использовать для этого гаджеты, которые были подключены к корпоративной сети – не исключено, что они тоже заражены.

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Существует ли "лекарство" от нового вируса-шифровальщика?

По словам Закоржевского, на данный момент способа расшифровки файлов, закодированных новым вирусом, не существует, но ведется активная работа по их поиску. 

В то же время, он сказал, что не может спрогнозировать, когда "лекарство" будет найдено: "Не исключено, что не получится это сделать, потому что все зависит от криптостойкости алгоритма".

Помните главное – ни в коем случае не платите вымогателям. Вероятность того, что этим вы поощрите мошенников, но так и не получите доступ к своим файлам – очень высока.

Сергей Круглов

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