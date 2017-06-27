Неопознанная угроза: есть ли защита от нового компьютерного вируса

По словам специалистов в области кибербезопасности, основная цель таких вирусов – компьютеры корпораций. Троян приходит на почтовый ящик одного из компьютеров в сети, маскируясь под деловое письмо с приложенным файлом. После скачивания этого файла, компьютер выдает системную ошибку, компьютер автоматически перезагружается, а после включения, на экране отображается процедура "проверка загрузочных томов жесткого диска".

Это сообщение - стандартное для компьютеров с операционной системой Windows. На "чистом" компьютере эта программа проверяет, сохранилась ли на диске вся имевшаяся до экстренной перезагрузки информация. Однако, в случае с вирусом, в этот момент загружается не стандартная программа, а "зловредная". Она шифрует файлы компьютера, блокируя к ним доступ.

После этого на экране появляется сообщение с требованием заплатить $300 в биткоинах для разблокировки компьютера.