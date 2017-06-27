Путин уверен в способности машиностроения РФ справиться с проблемами и развиваться

ИЖЕВСК, 27 июня. /ТАСС/. Российское машиностроение способно преодолеть сложности и будет развиваться. Уверенность в этом высказал президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании бюро Союза машиностроителей России и ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям".

"Есть уверенность в том, что мы, преодолев предыдущие сложности, при определенных усилиях, разумеется, совместных и с вашей стороны, и со стороны государства, пойдем дальше. Вот в этом я сегодня уже нисколько не сомневаюсь", - заявил он. "Конечно, лучше это сделать с минимальными издержками и максимальной эффективностью", - сказал Путин.

Путин признал, что "проблем еще очень много". Он напомнил, что со многими из участников заседания он регулярно встречается на профильных совещаниях. "Думаю, что и у вас были такие же настроения, как у меня 2 - 2,5 года тому назад: все-таки внутренняя тревога была, что будет происходить, как мы справимся с крупными задачами в достаточно сложной ситуации, и полагаю, что, также как и у меня, и у вас настроение изменилось, потому что мы видим: мы справляемся", - заявил президент. "Ваши коллективы справляются", - уточнил глава государства. По его словам, это говорит о мощной фундаментальной базе российского машиностроения.

Наращивание экспортного потенциала

Путин также заявил, что машиностроительный комплекс России должен существенно нарастить экспортный потенциал, государство поддержит экспортеров.

"Предприятия машиностроительного комплекса должны существенно нарастить свой экспортный потенциал. За четыре месяца текущего года экспорт гражданской машиностроительной продукции вырос на 17%, до $4,5 млрд. Но у нас безусловно есть возможности и резервы для того, чтобы увеличить эту цифру", - сказал Путин.

Как отметил президент, государство продолжит оказывать экспортерам всестороннюю поддержку, необходимый комплекс мер в этой сфере уже реализовывается.

"Для поддержки экспорта промышленности утвержден комплекс мер с финансированием 20 млрд руб. на 2017 год. Знаю, что этого мало, знаю. И руководители отрасли об этом все время говорят. И Дмитрий Олегович (вице-премьер Дмитрий Рогозин), и Денис Валентинович Мантуров (министр промышленности и торговли). Ну, будем думать на тему о том, как увеличить эти возможности", - сказал Путин. Необходимо подумать о том, как укрепить позиции российских машиностроителей не глобальных рынках, отметил он.