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Польская компания Weglokoks опровергла информацию СМИ о планах импортировать уголь из РФ

Экономика и бизнес
27 июня, 19:28 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 27, июня. /ТАСС

Пресс-служба компании отметила, что потенциальных направлений импорта много

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ВАРШАВА, 27 июня. /ТАСС/. Угольная компания Weglokoks, входящая в Польскую горнодобывающую группу (ПГГ), не собирается импортировать российский уголь. Таким образом пресс-служба фирмы прокомментировала опубликованную во вторник статью в газете Rzecz Pospolita.

Издание отмечало, что необходимость в угле из России возникла, так как польские компании распродали все запасы и при этом не смогли обеспечить добычу данного вида энергосырья высокого качества из-за нехватки инвестиций в этом секторе.

"Потенциальных направлений импорта много. Они в данный момент рассматриваются, но уже предварительный анализ рынка показал, что Россия не будет источником этого импорта", - отметила компания.

По словам пресс-секретаря Weglokoks Павла Цыза, "в 2016 году частные компании привезли в Польшу 8 млн тонн энергоресурсов". "Поставляется уголь с очень специфическими параметрами, которого в Польше нет. Из-за требований охраны окружающей среды большая часть польских тепловых станций вынуждена покупать сырье с низким содержанием летучих веществ", - отметил он.

Как информировала Rzecz Pospolita, прогнозируемая на этот год нехватка 5-6 млн тонн угля - это серьезный удар по энергетической безопасности Польши, которая опирается на этот энергоресурс. Согласно подсчетам, чтобы обеспечить годовой план (32 млн тонн) и удовлетворить спрос страны, шахты в Силезии, где сконцентрирована польская горнодобывающая промышленность, должны были бы в течение полугода добыть более 22 тонн угля, что равнозначно 150 тыс. тонн в сутки. Такие объемы для польских горняков нереальны, так как в данный момент они в состоянии поднять на поверхность земли максимум 80-110 тыс. тонн.

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