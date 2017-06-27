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Отделения ХКФ банка на фоне атак хакеров работают только в консультационном режиме

Экономика и бизнес
27 июня, 18:39 UTC+3

При этом банкоматы работают в штатном режиме

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Отделения ХКФ банка по всей России на фоне хакерских атак не проводят операций, работают только в консультационном режиме. При этом банкоматы работают в штатном режиме, сообщила ТАСС пресс- служба кредитной организации.

"Отделения банка работают только в консультационном режиме", - сообщил ТАСС представитель пресс-службы банка, отвечая на вопрос, можно ли на данный момент совершать операции в отделениях банка. "Банкоматы работают нормально", - также отметили в банке.

Позднее в пресс-службе уточнили, что такой режим работы отделений банка по всей России связан с серией хакерских атак на российские и украинские компании.

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