Отделения ХКФ банка на фоне атак хакеров работают только в консультационном режиме

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Отделения ХКФ банка по всей России на фоне хакерских атак не проводят операций, работают только в консультационном режиме. При этом банкоматы работают в штатном режиме, сообщила ТАСС пресс- служба кредитной организации.

"Отделения банка работают только в консультационном режиме", - сообщил ТАСС представитель пресс-службы банка, отвечая на вопрос, можно ли на данный момент совершать операции в отделениях банка. "Банкоматы работают нормально", - также отметили в банке.

Позднее в пресс-службе уточнили, что такой режим работы отделений банка по всей России связан с серией хакерских атак на российские и украинские компании.