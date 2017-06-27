Отделения ХКФ банка на фоне атак хакеров работают только в консультационном режиме

Чернобыльская АЭС перешла на ручной мониторинг уровня радиации из-за кибератакиМеждународная панорама 27 июня, 19:32
Неопознанная угроза: есть ли защита от нового компьютерного вирусаЭкономика и бизнес 27 июня, 19:30
Мутко: доклад Гарсии подтвердил правомерность получения Россией ЧМ-2018Спорт 27 июня, 19:27
Гончар и Малкин привезут Кубок Стэнли в Москву в июлеСпорт 27 июня, 19:24
Международный военно-морской салон. ДосьеБиографии и справки 27 июня, 19:19
Работа под наблюдением: РУСАДА разрешено проводить допинг-тестированиеСпорт 27 июня, 19:18
UKAD приветствует решение о допуске РУСАДА к проведению допинг-тестовСпорт 27 июня, 19:13
В Москве пройдет распродажа в помощь детям с заболеваниями печениСоциальная ответственность 27 июня, 19:02
Сорокин: доклад Гарсии по ЧМ-2018 подтверждает несостоятельность обвинений западных СМИСпорт 27 июня, 18:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Отделения ХКФ банка по всей России на фоне хакерских атак не проводят операций, работают только в консультационном режиме. При этом банкоматы работают в штатном режиме, сообщила ТАСС пресс- служба кредитной организации.
"Отделения банка работают только в консультационном режиме", - сообщил ТАСС представитель пресс-службы банка, отвечая на вопрос, можно ли на данный момент совершать операции в отделениях банка. "Банкоматы работают нормально", - также отметили в банке.
Позднее в пресс-службе уточнили, что такой режим работы отделений банка по всей России связан с серией хакерских атак на российские и украинские компании.