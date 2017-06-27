Профсоюз работников связи обратился к Путину в защиту главы "Почты России"

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Профсоюз работников связи написал открытое письмо президенту Владимиру Путину в защиту главы "Почты России" Дмитрия Страшнова.

Действующий контракт Страшнова истекает 1 июля. Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на источники, что занять его место в "Почте" может заместитель министра экономического развития Станислав Воскресенский, окончательное решение правительства ожидается в ближайшие дни.

В письме профсоюза говорится, что после прихода Страшнова на предприятии произошел ряд позитивных изменений. В частности, "Почта России" существенно увеличила количество обрабатываемых отправлений за счет мер по строительству логистических почтовых центров (предприятие обработало в 2016 году 225 млн почтовых отправлений против 21 млн в 2012 году), а также существенно улучшило сроки пересылки отправлений.

"Почта России" запустила регулярно курсирующий почтовый поезд, а также два собственных грузовых самолета Ту-204.

"Несмотря на непростую ситуацию в экономике, в условиях, когда другие работодатели вынуждены сокращать сотрудников и снижать им заработную плату, ФГУП "Почта России" не сокращает персонал и планомерно реализует программу повышения заработной платы для своих сотрудников", - говорится в письме. В частности, за период с 2013 по 2016 г. средняя заработная плата работников выросла на 25% - до 20,9 тыс. руб. На эти цели предприятие направило 22,4 млрд руб., из которых в 2016 году - 8,3 млрд.

"На наших глазах "Почта России" преображается и становится современным эффективным предприятием, предоставляющим населению качественные услуги (...) И все это происходит не само по себе, а благодаря усилиям команды под руководством Д. Е. Страшнова", - говорится в письме.

Профсоюз считает, что в нынешних условиях смена главы предприятия представляется необоснованной, а последствием может стать срыв намеченных программ развития, ухудшение показателей и рост социальной напряженности внутри компании.

Контракт со Страшновым

Страшнов, бывший генеральный директор российской дочки шведского мобильного оператора Tele2, возглавил "Почту России" в 2013 г., сменив на этом посту Александра Киселева.

В конце 2016 года Генеральная прокуратура в ходе проверки выявила факт выплаты главе "Почты России" Дмитрию Страшнову премии за 2014 г. в размере 95,4 млн руб. и направила материалы в Следственный комитет для проверки. Генеральный прокурор Юрий Чайка заявил в интервью ТАСС, что считает доходы Страшнова антирекордом и наглостью.

По мнению Страшнова, обвинения прокуратуры создают плохой прецедент в отношении других руководителей государственных компаний, который в дальнейшем станет препятствием для найма высокооплачиваемых менеджеров "с рынка" в государственные компании.

Сам Страшнов на полях Петербургского международного экономического форума заявлял, что пока не знает, будет ли продлен контракт с ним, но готов к любому решению правительства. Ранее вице-премьер Аркадий Дворкович не исключал как продления контракта Страшнова, так и его замены.