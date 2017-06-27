В Татарстане разработают стандарты подготовки специалистов по цифровой экономике

КАЗАНЬ, 27 июня. /ТАСС/. Стандарты подготовки IT-специалистов для работы в сфере цифровой экономики планируют разработать в Татарстане. Позже образовательные модели планируют распространять в других регионах России, сообщила во вторник журналистам генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева в ходе визита в Казань.

"Мы здесь надеемся апробировать не только подготовку текущих компетенций, сегодня я как раз говорила и просила Рустама Нургалиевича (Минниханова, главу Татарстана - прим. ТАСС) подумать о будущих профессиях. <…> Так как Татарстан очень силен в компетенции IT, а это одна из баз цифровой экономики, конечно, мы надеемся, что нам удастся сформировать стандарты по этим компетенциям будущего именно на площадке Татарстана. По сути, сформировать модель уже для других субъектов РФ", - пояснила она после заседания экономического совета по вопросу реализации регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста. По словам Чупшевой, сегодня у татарстанских предприятий уже есть запросы на специалистов в сфере высоких технологий.

Во вторник в Казани прошло заседание экономического совета при кабинете министров Республики Татарстан по вопросу реализации регионального стандарта подготовки кадров для промышленного роста в регионах, в котором приняла участие Чупшева. Данный стандарт реализуется в пилотном режиме в 20 субъектах России, в том числе и в Татарстане. По словам Чупшевой, система позволяет вовлечь работодателя в процесс обучения и подготовки кадров. Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста разработан для того, чтобы определить минимально необходимый набор инструментов для обеспечения потребности экономики региона в высококвалифицированных кадрах и способствовать их внедрению в субъектах РФ.

Задачи стандарта - повысить эффективность процессов подготовки кадров, внедрить механизмы совершенствования систем высшего, среднего профессионального образования взрослых и допобразования детей. Как сообщила ранее ТАСС Чупшева, АСИ до конца года доработает стандарт для тиражирования во всех субъектах России.

Цифровая экономика

Министерство связи и массовых коммуникаций России по поручению президента Владимира Путина ранее подготовило черновой вариант программы развития цифровой экономики. Документ содержит девять направлений: регулирование, информационная инфраструктура, исследования и разработки, система управления, кадры и образование, информационная безопасность, государственное управление, "умный город" и цифровое здравоохранение.

Согласно программе, уже в 2019 году должны быть приняты законы, регулирующие использование технологий интернета вещей, распределенного хранения информации (blockchain - прим. ТАСС) и "больших данных" (big data - прим. ТАСС), а также и развертывание сетей пятого поколения.