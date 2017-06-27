Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 58.88
€ 65.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Татарстане разработают стандарты подготовки специалистов по цифровой экономике

Экономика и бизнес
27 июня, 19:58 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 27, июня. /ТАСС

По словам гендиректора АСИ, в республике планируют сформировать модель для других субъектов РФ

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЗАНЬ, 27 июня. /ТАСС/. Стандарты подготовки IT-специалистов для работы в сфере цифровой экономики планируют разработать в Татарстане. Позже образовательные модели планируют распространять в других регионах России, сообщила во вторник журналистам генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева в ходе визита в Казань.

"Мы здесь надеемся апробировать не только подготовку текущих компетенций, сегодня я как раз говорила и просила Рустама Нургалиевича (Минниханова, главу Татарстана - прим. ТАСС) подумать о будущих профессиях. <…> Так как Татарстан очень силен в компетенции IT, а это одна из баз цифровой экономики, конечно, мы надеемся, что нам удастся сформировать стандарты по этим компетенциям будущего именно на площадке Татарстана. По сути, сформировать модель уже для других субъектов РФ", - пояснила она после заседания экономического совета по вопросу реализации регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста. По словам Чупшевой, сегодня у татарстанских предприятий уже есть запросы на специалистов в сфере высоких технологий.

Во вторник в Казани прошло заседание экономического совета при кабинете министров Республики Татарстан по вопросу реализации регионального стандарта подготовки кадров для промышленного роста в регионах, в котором приняла участие Чупшева. Данный стандарт реализуется в пилотном режиме в 20 субъектах России, в том числе и в Татарстане. По словам Чупшевой, система позволяет вовлечь работодателя в процесс обучения и подготовки кадров. Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста разработан для того, чтобы определить минимально необходимый набор инструментов для обеспечения потребности экономики региона в высококвалифицированных кадрах и способствовать их внедрению в субъектах РФ.

Задачи стандарта - повысить эффективность процессов подготовки кадров, внедрить механизмы совершенствования систем высшего, среднего профессионального образования взрослых и допобразования детей. Как сообщила ранее ТАСС Чупшева, АСИ до конца года доработает стандарт для тиражирования во всех субъектах России.

Цифровая экономика

Министерство связи и массовых коммуникаций России по поручению президента Владимира Путина ранее подготовило черновой вариант программы развития цифровой экономики. Документ содержит девять направлений: регулирование, информационная инфраструктура, исследования и разработки, система управления, кадры и образование, информационная безопасность, государственное управление, "умный город" и цифровое здравоохранение.

Согласно программе, уже в 2019 году должны быть приняты законы, регулирующие использование технологий интернета вещей, распределенного хранения информации (blockchain - прим. ТАСС) и "больших данных" (big data - прим. ТАСС), а также и развертывание сетей пятого поколения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали Языческую Купалу — день летнего солнцестояния
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Чернобыльская АЭС перешла на ручной мониторинг уровня радиации из-за кибератаки
2
Байкеры собрались у МГИМО после гибели мотоциклиста в ДТП с участием студентов вуза
3
Марцинкевич и его сообщники признаны виновными в нападениях на торговцев спайсами
4
Путин приехал к жительнице Ижевска, которая пожаловалась на аварийные условия жилья
5
Путин присвоил Анне Большовой звание заслуженной артистки РФ
6
Кремль не согласен с оценкой Макрона по Украине
7
Спецпрокурор: гимнастика США из-за скандала должна изменить культуру отношений с людьми
Темы дня
Загрузка...
Реклама