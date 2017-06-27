В Испании несколько международных компаний подверглись кибератакам

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МАДРИД, 27 июня. /ТАСС/. Несколько международных компаний, представленных в Испании, подверглись кибератакам. Об этом сообщил во вторник Национальный криптологический центр страны, подведомственный Национальному разведывательному центру.
По его информации, вредоносная программа уже затронула "предприятия на Украине и некоторые транснациональные (фирмы) с офисами в Испании". Как сообщила газета El Pais, в стране атакам подверглись фармацевтическая и химическая компания Merck, производитель продуктов питания и растворимых напитков Mondelez. Также проблемы возникли у датского предприятия Maersk , известного портовым и грузовым судоходным бизнесом.
Ранее во вторник была зафиксирована масштабная кибератака на компании в России и на Украине. По предварительным данным Group-IB (занимается предотвращением и расследованием киберпреступлений), вирус-шифровальщик Petya атаковал около 80 организаций, среди которых "Роснефть", "Башнефть", Mars, Nivea и Mondelez. Petya блокирует компьютеры и не дает запустить операционную систему. За возобновление работы и расшифровку файлов он требует выкуп в размере $300 в биткоинах.